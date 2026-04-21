Nincs megállás, tovább esik az üzemanyagok ára

Még mindig csökkennek a hazai nagykereskedelmi árak, szerdától a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 13 forinttal kerül majd kevesebbe literenként – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál statisztikái szerint kedden ezek a piaci árak voltak érvényesek a hazai kutakon:

– 95-ös benzin: 667 forint/liter,

– gázolaj: 717 forint/liter.

A 95-ös oktánszámú benzin literjére a 595, illetve a normál dízelolajra a literenkénti 615 forintos védett ár továbbra is érvényben van.

Hétfőn a benzin piaci nagykereskedelmi ára literenként 6, a gázolajé literenként 14 forinttal csökkent. Ennek hatására a fogyasztói árak is estek: piaci áras tankolás esetén a 9-ös benzin literjéért 5, a gázolaj literjéért 11 forinttal kell kevesebbet fizetni.

Kedden kora délután a Brent típusú nyersolaj hordójáért 94 dollárt kellett fizetni a világpiacon, míg a hazai finomítókban használt Urals típusú orosz kőolaj ára is csökkent, hordójért 98 dollárt kellett fizetni. Ugyanebben az időpontban a bankközi devizapiacon a dollárt 307,80 forintért, az eurót 362 forintért adták.