Így változtak az árak egy év alatt az árrésstopnak köszönhetően

2026. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerda reggeli gyorstájékoztatójában.

Az árrésstop bevezetése előtti utolsó időszakhoz, 2025. március elejéhez képest az élelmiszerek ára stagnált (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent), ezen belül a sütőipari lisztesárué 13,3, a büféáruké 9,7, a cukorka, mézé, illetve a halkonzervé 7,9-7,9, a friss hazai és déligyümölcsé 7,5, a házon kívüli étkezésé 7,4 és a jégkrémé 6,6 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 26,1, a margariné 24,9, a burgonyáé 18,5, a sertészsiradéké 18,4, a vaj, vajkrémé 18,2, a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3, a liszté 13,4, míg a tejé 13,1 százalékkal mérséklődött. A szolgáltatások 4,1 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 17,8, a belföldi üdülés 8,7, a sport, múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási szolgáltatás, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,8-7,8 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 5,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,2 százalékkal. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,9, az elektromos energiáért 2,4 százalékkal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 29,1, a motorkerékpárok 6,7, a használt személygépkocsik 4,4 és a szobabútorok 4,3 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 6,0 százalékkal drágultak, a járműüzemanyag ára 3,0 százalékkal mérséklődött.

2026. februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal), ezen belül a jégkrém 1,3, a szalonna 1,2, az egyéb hús és a tea 1,1-1,1, a húskonzerv és a büféáruk 1,0-1,0, a tojás 0,8, az étolaj 0,3 százalékkal többe, a száraz hüvelyesek 3,6, a vaj, vajkrém 3,2, a kávé (bolti) 2,5, a sertészsiradék 2,1, a száraztészta 2,0, a cukor 1,8, a tartósított gyümölcs 1,6, a sertéshús, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,3-1,3, a tej 0,9, a csokoládé, kakaó 0,4 százalékkal kevesebbe került. A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 5,5 százalékkal többe, az utazás egyéb távolsági úti céllal 0,9 százalékkal kevesebbe került. A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a távfűtésé 18,4 százalékkal emelkedett, a vezetékes gázé 3,3 százalékkal csökkent. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 0,4 százalékkal. A járműüzemanyagok ára 4,6 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,9 százalékkal többe kerültek.

A nyugdíjasok fogyasztói kosarának értéke egy év alatt 1,6 százalékkal lett több, míg a maginflációs mutató 1,9 százalékot mutatott.