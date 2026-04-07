Ilyen lesz az idő a kampány végén és a választás napján

Erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul, és visszatérnek a hajnali fagyok. A szél egész héten élénk, olykor erős lesz, a hét végén pedig megnő a csapadék esélye is – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Kedden a felhős délnyugati harmadban is gomolyosodik, csökken a felhőzet, és általában derült, napos idő várható, északkeleten lehet időszakos felhősödés, de csapadék ott sem valószínű. Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével megélénkül, olykor megerősödik. Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti értékek valószínűek, de a borongós délnyugati tájakon ennél néhány fokkal enyhébb időre, míg a szélvédett északi, északkeleti fagyzugokban akár gyenge fagyra is lehet számítani. A csúcsérték 14 és 19 fok között alakul.

Szerdán nagyrészt napos idő várható, de főleg a Dunától keletre gomolyfelhők képződnek, amelyek időszakosan zavarják a napsütést. Csapadék nem valószínű. Az északias szél sokfelé élénk, északkeleten erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 6 fok között alakul, ennél hidegebb a szélvédett északi völgyekben lehet. Délutánra 10 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés ígérkezik, de Kelet-Magyarországon néhány zápor nem kizárt. Az északias szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Pénteken több lehet már a felhő, de általában több órára így is kisüthet a nap. Kissé növekszik az eső, zápor esélye, legkevésbé keleten, északkeleten. Az északias szelet továbbra is élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 5, délután 7 és 14 fok között alakul.

Szombaton jobbára gomolyfelhős, napos idő valószínű, az ország egyes részein esővel, záporral. Az északi, északkeleti szelet változatlanul élénk, itt-ott erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 6, délután 7 és 15 fok között alakul.

Vasárnap nagyrészt felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, és eső, zápor is kialakulhat az ország egyes részein. Az északkeleti, keleti szél továbbra is élénk, helyenként erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű.

(MTI)