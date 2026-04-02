Orbán Viktor lusta munkakerülőknek tartja azokat, akik nem rá szavaznak

Szintet lépett Orbán Viktor kampánygyalázkodása, és ennek

csak olyan üzenete lehet, hogy tényleg nem áll jól a kormánypárt.

Erre abból lehet következtetni, hogy bár a közvélemény-kutató cégek elkötelezettségüknek megfelelően drasztikusan eltérő számokat mérnek a két legnagyobb politikai tömbnek, a kormányfő most olyan stílust használ, ami az eddigi, fideszes kétharmadot eredményező kampányok során egyáltalán nem volt jellemző.

Emlékezetes a miniszterelnök győri kortesbeszédében még „csak” ukránpártiaknak nevezte az ellene tüntetőket.

„Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok! Ukránbarát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába! Ez az igazság!”

– őrjöngött akkor a színpadról a Fidesz vezére üzenve ezzel mindenkinek, aki nem az ő pártjára merészeli behúzni az ikszet.

Szerdán Szentesen azonban továbbment, és egyáltalán nem áprilisi tréfaként már azt közölte,

aki nem a Fideszt támogatja, azok „tájidegen elemek, mert az emberek itt munkából élnek”.

Orbán Viktor a kampánybeszédében a Fideszről azt is mondta, hogy „mindenhol győzelemre állunk”.

Ez utóbbi mondatot intézzük el annyival, hogy még a kormánykritikus hozzáállással igen nehezet vádolható Nézőpont Intézet szerint a Fidesz csak 66 körzetben áll nyerésre (ez persze még jelenthetne fideszes parlamenti többséget), de ezt a kutatást vessük össze a miniszterelnök júliusi tusványosi mondataival: „hogyha most vasárnap lennének a választások, akkor 106 egyéni választókerületből 80-at mi nyernénk”. A kormányfő akkor arra is emlékeztetett, 2022-ben 87 választókerületben nyertek fideszes jelöltek, és a mostani választáson sem szeretné ennél alább adni.

Az azóta nyolc hónap alatt tehát a fideszes közvélemény-kutatók is a kormánypártok radikális gyengülését mérték:

a tavaly nyári 80 helyett már csak 66 körzetet jósolnak a Fidesznek, ami szöges ellentétben áll a miniszterelnök „mindenhol győzelemre állunk” szavaival.

A szentesi beszéd kormánykritikus választókat sértegető, őket munkakerülő, lusta embereknek tituláló mondatait pedig épp egy állami intézet cáfolja. Noha Magyarországon kevés makrogazdasági mutató nevezhető jónak, a munkaerőpiaci számok rendben vannak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén februárban a foglalkoztatottak létszáma 4 millió 616 ezer főt tett ki. A kormánypártok pedig 2,5-3 millió szavazatot kaptak.

Ami azt jelenti, hogy

Orbán Viktor alsó hangon 1,5-2 millió olyan választót, egyben adó- és járulékfizető polgárt nevezett munkakerülőnek, aki egyébként nem az ő szimpatizánsa.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a választók sértegetése kontraproduktív. Egyrészt lezárja azokat az esetleges csatornákat, melyek a nem elvakultan elkötelezett szavazókat a Fidesz táborába vonzanák, hiszen ki az a választó, aki olyan vezetőhöz akarna tartozni, aki őt lusta munkakerülőnek tartja? Másrészt – és ez húsvét előtt erkölcsileg is igencsak kifogásolható – újabb ellenségeskedést szül az amúgy is felfokozott hangulatú kampányban. Az eredmény, hogy egy húsvéti istentisztelet, szentmise, netán locsolkodás közben kezdik el egymást szidni, ócsárolni, gyalázni a különböző pártszimpatiájú barátok, horribile dictu családtagok.

Jézus húsvéti feltámadása után így köszöntötte tanítványait:

„Békesség nektek!”

A politikusi hergelés helyett jó lenne a jézusi utasítást követni. Legalább most, a húsvéti időszakban!