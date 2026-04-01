Uniós diplomaták is kiakadtak Szijjártó Péter oroszok iránti szervilizmusán

A kedden a Vsquare-en kiszivárgott cikk a hírek szerint megerősítette azt, amit sokan már régóta sejtettek – mondta a 444 szemléje szerint Micheál Martin ír miniszterelnök egy sajtótájékoztatón, reagálva Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalosnál bensőségesebb beszélgetésére.

„Szerintem ez egy nagyon baljós fejlemény. (…) A beszélgetésben megütött alázatos hangnem riasztó volt… Ez elfogadhatatlan”

– emelte ki az ír kormányfő.

A zöld sziget miniszterelnöke Donald Tusk lengyel kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatót, utóbbi úgy vélte,

„amit ezek a felvételek feltártak, az több, mint a budapesti kormány Moszkvától való politikai függősége: rávilágítottak arra, hogy valójában mennyire elfogadhatatlan és bizarr ez a kapcsolat”.

Tusk szerint nehéz lenne ezzel visszataszítóbbat elképzelni.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas kijelentette, hogy

az európai minisztereknek Európáért kell dolgozniuk, nem Oroszországért.

Csehországnak át kellene értékelnie kapcsolatait Magyarországgal, beleértve azt, hogy Prága milyen információkat oszt meg Budapesttel – mondta Petr Pavel cseh köztársasági elnök a CT24 közszolgálati Cseh Hírtelevízióban. Az államfő szerint

elfogadhatatlan, ha egy EU-s politikus érzékeny információkat oszt meg Oroszországgal, és ez Csehország biztonságát is veszélyezteti.

„A gyakorlatban ennek – legalábbis az én véleményem szerint – a Szijjártó Péterrel fenntartott összes kapcsolat korlátozását kellene jelentenie, mert teljes mértékben elvesztette hitelességét. Biztos, hogy Orbán Viktor is tudott erről. Úgy gondolom, hogy az ilyen dolgok nem maradhatnak következmények nélkül”

– szögezte le a cseh elnök.

Petr Macinka cseh külügyminiszter a CTK hírügynökség kérdésére viszont azt mondta, az ország külpolitikáját a kormány, nem pedig az államfő határozza meg. Az elnök nézetei ezért ebből a szempontból nem relevánsak. A cseh diplomácia vezetője úgy véli, a 2024-es lehallgatások választások előtti nyilvánosságra hozatala „nevetséges”.