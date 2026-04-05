Mintha csak egy politikai thrillert látnánk: erősödő terrorveszély a választási kampány hajrájában

Nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közvetlen közelében – tájékoztatta Aleksandar Vučić szerb elnök vasárnap Orbán Viktor miniszterelnököt.

Aleksandar Vučić az Instagramon közölte, telefonon tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt a történtekről.

„Tájékoztattam őt katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről a Szerbiát és Magyarországot összekötő létfontosságú gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban. Egységeink nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak” – húzta alá.

Később a belgrádi Expo 2027 Világkiállítás helyszínének körbejárásakor kifejtette, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől

„néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot találtak, emellett más nyomokra is bukkantunk”.

Közölte, hogy Orbán Viktort arról is tájékoztatta, hogy „ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása, és nekünk, a Vajdaságban sem lenne gázellátásunk”.

A szerb elnök végül leszögezte: „könyörtelenül leszámolnak mindenkivel, aki Szerbia létfontosságú infrastruktúráját veszélyeztetni akarja”.

„Ezeknek a robbanóanyagoknak olyan pusztító erejük volt, hogy sok ember életét sodorhatták volna veszélybe”

– hangsúlyozta.

Előzőleg utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.

Hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet. Az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire.

Az ellenőrzés földi egységek bevonásával zajlik, a műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják. A helyszínen a rendelkezésre álló teljes rendőri és katonai állomány dolgozik. A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket, tűzszerész csoportokat, mentőjárműveket, valamint más, speciális technikai felszerelést is bevetettek.

Később Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a védelmi tanács ülését, mely után a kormányfő azt közölte,

megerősítették a Török Áramlat magyarországi szakaszának katonai ellenőrzését és védelmét.

A történet érdekessége, hogy Rácz András Oroszország-szakértő épp a napokban vázolt fel egy, a most megtörténthez kísértetiesen hasonló úgynevezett hamis zászlós műveletet. (Az olyan akciót nevezik így, amikor a támadást látszólag elszenvedő fél saját maga készíti elő az eseményt. – A szerk.) Rácz a 24.hu-nak most azt mondta,

„egy fiktív támadó fejével gondolkodva nagyon furcsa lenne most megkísérelni egy merényletet. Ez kizárólag Orbán Viktornak és a Fidesz kampányának jó. Senki másnak.”

Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő, volt nemzetbiztonsági főtiszt pedig Substack-oldalán ír arról,

„a határ szerbiai oldalán egy magyar érdekeltségű kritikus infrastruktúra ellen tervezett hamis zászlós műveletről bizonyos körökben már korábban lehetett tudni kiszivárgott információk alapján”.

(MTI nyomán)

Alfahír-vélemény:

Nekünk óhatatlanul beugrott a Kártyavár című politikai thrillersorozat, melyben épp a választási kampány hajrájára erősödik fel a terrorveszély. A sorozat egyik évadának végén Frank Underwood pedig belemondja a kamerába (azaz a szereplőknek nem érzékelhető módon csak a nézőkhöz szólva): „Mi nem hajlunk meg a terror előtt. Mi kreáljuk a terrort.”