Ismét erőteljesen támadják a devizakárosultak szabadságharcosát

Már nemcsak az online térben, hanem papíron is támogatni lehet a devizahitelesek 12 pontja nevű kezdeményezést – közölte keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. A Jobbik devizakárosultakat is képviselő politikusa azt mondta, ahol csak vannak aktivistái a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének (BKFSZ), lehet adni támogató szignót.

Közölte, a BKFSZ taglétszáma megközelítette a kétezret, ezért számít a tagokra, aktivistákra és szimpatizánsokra is, hogy amikor a devizahitelesek 12 pontját végig kívánják vinni a rendszeren akkor egy komoly társadalmi támogatottságot tudjanak felmutatni mögötte. A devizahitelesek 12 pontja nevű dokumentumot közfelkiáltással fogadták el a Devizás Igazság Napja elnevezésű rendezvényen, melyről lapunk itt számolt be:

Z. Kárpát hozzátette, aki szignójával támogatja a 12 pontot, az

„a remény elhozóját”, Marczingós László ügyvédet is támogatja, akit folyamatosan méltatlan támadások érnek több irányból.

„Szervezettséget felsejlő módon folyamatosan panaszolják őt be, igyekeznek ellehetetleníteni a mindennapi munkavégzésében” – tájékoztatott a devizahitelesek szabadságharcosaként is ismert ügyvéd történetéről Z. Kárpát, hozzátéve, több esetben Marczingós László közéleti véleményének kifejtése szerepel a panasz indokaként, azaz

„a szabad véleménynyilvánításhoz való jogában igyekeznek korlátozni, a folyamatos bejelentésekkel pedig igyekeznek ellehetetleníteni azt a fogyasztóvédelmi jellegű munkavégzését, amely kétségkívül a magyar polgárok, banki ügyfelek, devizakárosultak igazságtételi csomagjának érdekében folytatódik”

– emelte ki a jobbikos honatya.

Az ellenzéki képviselő azt mondta, átléptek egy kritikus tömeget, ami után már erőteljes próbálkozások mutatnak arra, megpróbálják meggátolni jogvédő munkájában Marczingós Lászlót.

Az ismert ügyvéd egyébként megszüntette Facebook-profilját, helyette saját weboldalán fejti ki véleményét. A jogászt már nyáron is erőteljes támadások érték elsősorban a bankszektorból a devizakárosultak melletti kiállása és munkája miatt.

A Jobbik politikusa azt mondta, nem fogják félbehagyni a munkát, „meg sem állunk a teljeskörű devizás igazságtételig”. Megígérte, a devizások rajta tartják a szemüket a pártok és mozgalmak programjain, és mindenkitől, kormánypárti és ellenzéki erőktől is a devizás megoldás zászlóra tűzését fogják kérni.

Végül azt közölte, a „fogvacogtató hidegben” is járni fogják az országot a devizás igazságtétel programjával.