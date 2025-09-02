Ismét veszélybe kerülhet Budapest gazdálkodása

Egy hétfőn kézhez kapott döntés értelmében a pécsi bíróság

másodfokon eltörölte a Fővárosi Törvényszék által még decemberben elrendelt azonnali jogvédelmet,

így a Magyar Államkincstár (MÁK) bármikor leemelheti a főváros számlájáról visszamenőlegesen a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó 4,5 milliárdos részletét – mondta a Népszavának Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója. A döntés azért Pécsett született, mert a Fővárosi Törvényszék nagyon leterhelt, ám így a bíróság közigazgatási kollégiuma helyett a polgári kollégium hozta meg a döntést. Ez azonban csak a szeptemberi részletre vonatkozik, a korábbi hónapokra még érvényes a jogvédelem.

Kiss Ambrus arról tájékoztatott, jelenleg a főváros számlájának egyenlege mínusz 65 milliárd forint, az iparűzési adó szeptemberi befizetése fog ezen segíteni. Ez azonban a főigazgató szerint nem elegendő a pénzügyi stabilizáláshoz, meg kell állapodni a kormánnyal – mondta. Hozzátette a júniusi válságforgatókönyv továbbra is érvényben van, ez azonban csak „a tartozások tologatása magunk előtt”.

„Egyre több a ki nem fizetett számla”

– hangsúlyozta Kiss Ambrus.

A főigazgató úgy látja, ha nem kapják meg az őszi hónapokra a jogvédelmet, vagy ha a korábbi hónapokra megkapottat törlik másodfokon, és be kell fizetniük a számlákat, akkor már az év vége előtt kritikus szintet érhet el a tartozás.