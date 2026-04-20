Itt az első hét miniszter neve

A várhatóan tizenhat miniszter közül hét tárcavezető nevét nyilvánosságra hozta Magyar Péter. A leendő kormány fő közölte, zajlanak a tárgyalások a miniszterjelöltekkel, egyéb vezetőkkel.
Magyar Péter hét minisztert is bejelentett a sajtótájékoztatón:
– Kármán András pénzügyminiszter,
– Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
– Orbán Anita külügyminiszter,
– Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter
– Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
– Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter,
– Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter.
A Tisza Párt vezetője azt mondta, a további minisztériumok így fognak kinézni (pontos megnevezés és nevek nélkül):
– tiszta portfóliójú Belügyminisztérium,
– szintén tiszta portfóliójú Igazságügyi Minisztérium,
– Közlekedési és Beruházási Minisztérium,
– Oktatási Minisztérium,
– szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium,
– Miniszterelnökség vagy Kancellária,
– Vidékfejlesztési Minisztérium,
– művelődési tárca, benne a tudományos ügyekkel, a sporttal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a médiaszabályozással.
– digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium.
Magyar Péter azt is közölte, megkapta annak a több tucat iskolaigazgatónak a levelét, akik egyeztetést kérnek az oktatási miniszter személyéről. Ezzel kapcsolatban azt mondta, az ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Felidézte, már korábban is keresték a kapcsolatokat a különböző szakmai szervezetekkel, voltak amik megvalósultak, voltak amik nem.
A kormány tagjainak kinevezése azonban a miniszterelnök politikai felelőssége
– emelte ki Magyar Péter.