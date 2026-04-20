Itt az első hét miniszter neve

A várhatóan tizenhat miniszter közül hét tárcavezető nevét nyilvánosságra hozta Magyar Péter. A leendő kormány fő közölte, zajlanak a tárgyalások a miniszterjelöltekkel, egyéb vezetőkkel.

Magyar Péter hét minisztert is bejelentett a sajtótájékoztatón:

– Kármán András pénzügyminiszter,

– Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

– Orbán Anita külügyminiszter,

– Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter

– Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

– Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter,

– Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter.

A Tisza Párt vezetője azt mondta, a további minisztériumok így fognak kinézni (pontos megnevezés és nevek nélkül):

– tiszta portfóliójú Belügyminisztérium,

– szintén tiszta portfóliójú Igazságügyi Minisztérium,

– Közlekedési és Beruházási Minisztérium,

– Oktatási Minisztérium,

– szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium,

– Miniszterelnökség vagy Kancellária,

– Vidékfejlesztési Minisztérium,

– művelődési tárca, benne a tudományos ügyekkel, a sporttal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal és a médiaszabályozással.

– digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium.

Magyar Péter azt is közölte, megkapta annak a több tucat iskolaigazgatónak a levelét, akik egyeztetést kérnek az oktatási miniszter személyéről. Ezzel kapcsolatban azt mondta, az ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Felidézte, már korábban is keresték a kapcsolatokat a különböző szakmai szervezetekkel, voltak amik megvalósultak, voltak amik nem.

A kormány tagjainak kinevezése azonban a miniszterelnök politikai felelőssége

– emelte ki Magyar Péter.