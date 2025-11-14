Itt az újabb adóemelés

A kormány a csütörtök éjjel megjelent Magyar Közlönyben rendelettel emelte meg a banki „extraprofitadót”. A szabályozás szerint 2026-ra

a kétkulcsos adó alsó adókulcsa 8-ról 10 százalékra, míg a felső kulcsa 20-ról 30 százalékra emelkedik.

A pénzintézetek kedvezményt kapnak az általuk vásárolt magyar állampapírok után. Az adójukat csökkenthetik az állampapír-állomány növekményének 10 százalékával. Ennek van egy törvényi maximuma is, az a fizetendő extraprofitadó 50 százaléka volt,

e kedvezmény felső korlátja azonban 30 százalékra csökken.

A rendelet szerint ebből a többletbevételből fedezik a tizennegyedik havi nyugdíj első heti részletét, a szociális és kulturális szféra, az önkormányzati és a kormányhivatali tisztviselők béremelését, a hivatásrendi otthonteremtési támogatást, a rendvédelmi albérleti támogatást, a nevelőszülők járandóságának emelését és a Széchenyi Kártya Program kamattámogatását.

A kormány emellett döntött arról is, az úgynevezett védelmi tartalékból legfeljebb 860 milliárd forint csoportosítható át.