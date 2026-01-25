Kárpáti Zoltán valódi és visszahívható képviseletet kínál Nyugat-Baranyának

Kárpáti Zoltánt jelöli a Jobbik a Szigetvár központú Baranya vármegye 4. választókerületben országgyűlési képviselőnek az április 12-i választáson – derült ki a párt szombati sajtótájékoztatóján.

A jobbikos jelölt úgy látja,

„Nyugat-Baranya szakadékba zuhan”,

ennek megállítására pedig Kárpáti Zoltán négypontos programcsomagot állított össze.

A legfontosabbnak a húsz éve megígért autópályát nevezte, aminek első szakaszban Szigetvárig, második szakaszban Barcsig meg kellett volna épülnie. A képviselőjelölt leszögezte, „a következő kormányból ez mindenképp ki kell sajtolni”, mert megfelelő infrastruktúra nélkül nem várható gazdasági fellendülés. Úgy véli, a térség fellendülésével párhuzamosan az Ormánság, Siklós és Sásd is fel tudna emelkedni.

Kárpáti Zoltán a fiatalok gazdasági elvándorlását is megfékezné, ennek érdekében társadalmi párbeszédet kezdeményezne velük.

Az ellenzéki politikus azt is leszögezte, semmi olyan beruházást nem támogat, „ami 600 hektár lebetonozásával járna”, mert az ökológiai katasztrófát okoz, emellett pedig nem is a magyarok, hanem a kínaiak beruházása és az ő gazdaságuk építése.

Ezzel összefüggésben azt is kijelentette, nem kíván gazdasági migránsokat. Úgy látja, megvannak Magyarországon azok az iparosok, szakemberek, akik tudnak építeni, ha arra van szükség, de szerinte „Baranyában 36 éve ezen a környéken semmi nem történt, megyünk a süllyesztőbe”.

Kárpáti Zoltán szerint megválasztott képviselője mindig volt Nyugat-Baranyának, de valódi képviselete nem. Ő viszont

valódi és visszahívható képviseletet

kínál a választóknak.

Kifejtette, közjegyzői okiratban hajlandó kijelenteni, ha a nyugat-baranyaiak érdeke ellen dönt, visszahívható lesz parlamenti mandátumából.

„Szolgálatra jelentkezem” – közölte a jobbikos jelölt, aki azt is mondta, ő lesz az első visszahívható politikus, „mert az igazi rendszerváltás ezzel kezdődik”.

A sajtótájékoztatón Ander Balázs, a Jobbik alelnöke és országgyűlési képviselője rámutatott, „kincses Baranya” valóban megszenvedte a „rendszerváltásnak nevezett módszerváltást”. Úgy fogalmazott, a Jobbik hisz az igazi rendszerváltásban, azaz az egyik kétharmadot egy másik kétharmadra, az egyik akarnokot egy másik akarnokra, az egyik egypárti túlhatalmat egy másik egypárti túlhatalomra lecserélni nem megoldás – mondta.

Ander Balázs szerint a megoldás tisztességes politikáért kiált, és a Jobbik ilyen erő, ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy 106 egyéni választókerületi jelölttel és önálló országos listával készüljenek a választásra.

A jobbikos politikus kiemelte,

harcos lokálpatriótákra van szükség a politikában, akik adott esetben a saját pártközpontjuk utasításával is szembe mennek.

Ander Balázs szerint Kárpáti Zoltán ilyen ember.

Az ellenzéki honatya azt mondta, a vidékről a rendszerváltás óta a lakosság negyede eltűnt, nagy arányú az elöregedés, a fiatalok pedig elvándorolnak, ezért már nem válságról, hanem haldoklásról van szó, új életet kell lehelni Szigetvár térségébe.