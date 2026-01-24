Sportvezető vagy? Elítéltek? Nem baj!

A G7 hírportál 2025. december 18-án megjelent cikkében arról írtak, hogy Szalay Balázst, a Magyar Szörf Szövetség (MSZSZ) elnökét és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagját, egy 2024-es perben két év felfüggesztett börtönbüntetésre és 5 millió forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság, továbbá két évre eltiltották mindenféle cégvezetői tevékenységtől.

Mivel Szalay Balázs az MSZSZ honlapja szerint jelenleg is az elnöki pozíciót tölti be, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján is a tagok között szerepel így mindkét szervezetet megkerestük.

Ugyanis az MSZSZ Alapszabálya kimondja:

„Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.”

A MOB Alapszabálya értelmében pedig a tagok jogai és kötelezettségei közé tartozik, hogy

kötelező bejelenteniük a bizottság felé büntetett előéletűvé válásukat, a MOB-ban betöltött tagsági jogviszonyuk pedig meg is szűnik, amennyiben büntetett előéletűvé válnak.

Azaz Szalay Balázs, mivel a 2024. februári ítélet alapján szabadságvesztésre ítélt büntetett előéletűvé vált, így

sem az MSZSZ elnöki pozícióját nem tölthetné be sem a MOB tagja nem lehetne.

Mindkét szervezetet megkerestük azt tudakolva, hogy Szalay Balázs, hogyan is töltheti be az elnöki és tagsági pozíciókat. Első levelünket tavaly, azaz 2025. december 19-én küldtük, a MSZSZ-nek és a MOB-nak, ám választ nem kaptunk. Január 8-án újabb levelet küldtünk a két szervezetnek, de erre sem jött válasz. Még Felleg Bernadettet, az MSZSZ főtitkárát is megkerestük az ügyben, de ő sem válaszolt.

Leveleinkben azt tudakoltuk, hogy:

– Szalay Balázs elnökként jelezte-e a bírósági ítéletet a Magyar Szörf Szövetség és az Magyar Olimpiai Bizottság felé?

– Amennyiben nem, annak milyen következményei lesznek rá nézve?

– Amennyiben igen, akkor a szövetség és a bizottság alapszabálya értelmében, hogyan töltheti be jelen esetben is a Magyar Szörf Szövetség elnöki tisztét és a Magyar Olimpiai Bizottság tagsági posztját?

Információink szerint a Magyar Olimpiai Bizottság Szalay Balázs tagságát hivatalosan megszüntette.

Szalay Balázs az elmúlt években mind az MSZSZ elnökeként, mind a MOB tagjaként jó néhány döntésben, pénzügyi támogatás odaítélésében, sőt alapszabály-módosításban is részt vett.

Megkeresésünkre Kruchina Károly, az MSZSZ korábbi elnöke, a MOB korábbi tagja, a Nemzeti Sportügynökség felügyelő bizottságának jelenlegi elnöke reagált. Válaszát szó szerint közöljük:

„A sportirányítás alapelvként kezeli a sportágazat önigazgatási rendszerének tiszteletben tartását, nem avatkozik be sem a köztestületek, sem a sportági szakszövetségek belső működésébe, döntéshozatali folyamataiba, illetve tisztségviselőik megválasztásával, jogállásával vagy felelősségével kapcsolatos kérdésekbe. A Magyar Szörf Szövetség, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság önálló jogi személyek, amelyek saját alapszabályuk alapján kötelesek eljárni a tisztségviselőikre vonatkozó összeférhetetlenségi, alkalmassági és felelősségi kérdésekben. Az esetleges alapszabálysértésekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatása és a szükséges jogkövetkezmények alkalmazása kizárólag az érintett szervezetek hatáskörébe tartozik.”

Ennek alapján Szalay Balázs ügyében remélhetőleg lefolytatja majd a vizsgálatot az MSZSZ.

Ugyanakkor a szövetség honlapján megtaláltuk az elnökség január 15-i ülésének jegyzőkönyvét, melynek 1. napirendi pontja „Az elnöki pozícióval összefüggő aktualitások” címet viseli. A dokumentum tanúsága szerint Szalay Balázs 2026. január 9-én, azaz megkeresésünket követően

az elnökség felé nyilatkozott arról, elnöki feladatainak ellátásában akadályoztatva van 2026. március 30-ig.

A jegyzőkönyv szerint megküldte továbbá ügyvédjének jogi nyilatkozatát az ellene bírósági ítéletben elrendelt eltiltásról. Az elnökség e napirendi pontban úgy határozott, tudomásul veszik az akadályoztatást, az elnök ügyvédjét pedig haladéktalanul megkeresik annak érdekében, hogy tisztázzák az ítélet részleteit, „így különösen az eltiltás pontos körét, annak értelmezését, és az esetleges további elrendelt szankciókat”. A vezetőség döntése értelmében Szalaynak március 30-ig kell igazolnia az akadályoztatás megszűnését, ellenkező esetben „az elnöki pozíció tekintetében tisztújítás szükséges”.

A Szalay Balázst szabadságvesztésre ítélő bírói döntés 2024 februárjában lett jogerős, így a kétéves eltiltás hamarosan lejár.