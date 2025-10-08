Itt az újabb áremelés, drágább lesz a streaming

Emeli előfizetési árait az HBO Max – írja a HVG. A lap tájékoztatása szerint 2025. november 6-tól

– a Standard alapcsomag ára havi 2790-ről 3490 forintra (25,1 százalékkal) emelkedik,

– a Prémium opció havidíja 3890-ről 4590 forintra (18 százalékkal) nő.

Az áremelkedés ugyanekkora mértékben érinti a némi kedvezményt kínáló éves opciókat is:

– a Standard csomagért évi 34 900 forintot kérnek az eddigi 27 900 helyett,

– a Prémium éves ára pedig 38 900-ról 45 900 forintra emelkedik.

A lap megjegyzi, a sport kiegészítő marad havi 1200 forint, akik pedig egy korábbi átmárkázáskor fizettek elő, és kaptak örök, 33 százalék kedvezményt, ezentúl havi 2290 forintot kell fizessenek minden hónapban – az eddigi 1850 helyett, azaz számukra 23,8 százalékkal lesz drágább a streaming.

Az áremelés mértéke tehát bőven meghaladja nemcsak a fő inflációs mutatót, de a szolgáltatások áremelkedésének ütemét is.

A változtatás a meglévő előfizetőknél november 6-tól lép hatályba, tehát az addigi havidíj-levonások még nem fogják tükrözni az áremelkedést. Ám ha módosítana a csomagján, már az új havidíjat fogják levonni öntől – ez az éves csomagokra is igaz.

Az új előfizetőktől már most is az emelt díjat vonják le.