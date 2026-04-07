J. D. Vance: Tisza- és Fidesz-kormánnyal is együttműködne az Egyesült Államok

Magyarországi látogatáson tartózkodik J. D. Vance amerikai alelnök, aki kora délután Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót. Bár sokan arra számítottak, az Egyesült Államok második embere megállapodásokat fog bejelenteni, erre nem került sor, és a közös tájékoztató is kimerült a két vezető egymás „körbeudvarlásával”.

A sajtókonferencián egy újságírói kérdésben elhangzott, az Egyesült Államok együttműködik-e Magyarország új vezetőjével is, akkor is aranykora lesz-e az együttműködésnek, ha nem a Fidesz nyeri a vasárnapi választásokat?

Az alelnök válaszában ezt mondta:

„Természetesen együttműködünk a magyar választások győztesével, bárki legyen is az, mert szeretjük a magyar embereket és ez egy fontos kapcsolat.”

Ám rögtön hozzátette,

biztos benne, hogy a Fidesz nyeri a voksolást.

Vance utóbbi mondatát a magyar kormányfő egy furcsa kézmozdulattal vette tudomásul.

A magyar kormányfő novemberben egy pénteki rádiós beszélgetése során még azzal riogatott, hogy az amerikai szankciók alóli mentesség, és a leendő pénzügyi mentőöv/védőpajzs

„személyfüggő megállapodás”, azaz addig él, amíg Trump az amerikai elnök és ő a magyar miniszterelnök.