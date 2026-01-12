Jobbik: a magyar diplomáciának követelnie kell a Beneš-dekrétumok tagadását büntető némaságtörvény visszavonását

A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy Orbán Viktor és a jelenlegi fideszes kormány továbbra sem reagál érdemben arra, hogy Szlovákiában börtön jár a Beneš-dekrétumok „tagadásáért” – írja Facebook-bejegyzésében Brenner Koloman. A Jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője, egyben a Külügyi Bizottság alelnöke felidézi, már a Fico-kormány hivatalba lépése óta figyelmeztették, hogy

a jelenlegi fideszes kormány az Orbán–Fico-barátság és európai együttműködés oltárán feláldozza a felvidéki magyarságot.

A Külügyi Bizottság alelnöke felszólította a külügyminisztert, hogy haladéktalanul kéresse be a szlovák nagykövetet, és követelje a jogszabály visszavonását, Orbán Viktor miniszterelnök pedig kezdeményezzen azonnal személyes találkozót Robert Ficónál, hogy eljárjon a kérdés megoldása érdekében.

„Ezen kívül sajnálattal vettem tudomásul, hogy a kezdeményezésemet, miszerint a Külügyi Bizottság hallgassa meg Orbán Viktor miniszterelnököt ebben a kérdésben, a bizottság fideszes elnöke a házszabályra hivatkozva nem hajtotta végre, a kérdés politikai vonatkozásaira semmilyen formában nem reagálva”

– húzza alá Brenner Koloman.

A Jobbik úgy véli, súlyos történelmi hibát követett el a Fidesz, amikor Robert Fico visszatérését támogatta, feláldozva a felvidéki magyarság érdekeit egy rövid távú pártpolitikai szövetség oltárán. Emlékeztetnek, a párt évek óta folyamatosan figyelmeztetett arra, hogy egy ilyen irányú külpolitikai egyensúlyvesztés súlyosan veszélyezteti a határon túli magyar közösségeket. „A Jobbik hazánk felelős nemzeti pártjaként mindig kiállt az elszakított területeken élő magyar nemzeti közösségek jogaiért, illetve általában is a nemzeti kisebbségek támogatása mellett” – olvasható a bejegyzésben, hozzátéve, évek óta figyelmeztetnek arra, hogy

az a fajta külpolitikai egyensúlyvesztés, amit a jelenlegi fideszes kormány 15 év alatt fokozatosan végrehajtott, odáig vezetett, hogy nem tudják jól képviselni a magyar nemzeti érdeket.

„Ez fideszes politika súlyosan veszélyezteti a Kárpát-medencei magyar közösségeket, amelyeket európai szintű kisebbségvédelem, és konszenzusos anyaországi támogatás illet!” – zárul az ellenzéki párt politikusának posztja.

A Jobbik Ifjúsági Tagozat korábban a szlovák nagykövetségnél performansszal tiltakozott a felvidéki őshonos magyar kisebbséget sújtó szlovák jogszabály ellen.

Január elején értelmiségi fiatalok pártsemleges tüntetést rendeztek a követségnél, erről lapunk is beszámolt.

Adorján Béla pártelnök ehhez kapcsolódó véleménycikke itt olvasható: