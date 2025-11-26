Jön az újabb MNB-botrány?

Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetése a tavaszi hatalomátvételt követően a jegybankkal a Matolcsy-éra alatt szerződésben állt, a korábbi jegybankelnök fiának köréhez kötődő Raw Development Beruházásszervező és Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel is szerződést bontott. Ez a cég egyebek mellett a jegybanki épületek karbantartását és takarítását is végezte. Az MNB-nél így a Raw Developement helyére kerestek új szolgáltatót, a korábbi feladatokat kettébontva egy 11 milliárdos szerződést kötöttek a korábban Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában állt Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-vel a műszaki fenntartásra, míg takarításra és karbantartásra az MPF Group Kft.-vel szerződtek le 17 milliárd forintért – értesült az Mfor.

A lap azt írja, az MPF Group csupán két hónappal a jegybanki közbeszerzés kiírása előtt, idén februárban alakult, így

semmilyen referenciával nem rendelkezik.

A kft. tulajdonosa a NER-közeli Pálffy Balázs, akinek neve olyan céghálókban is felbukkan, melyekben Mészáros Lőrinc, Szíjj László vagy Paár Attila vállalkozásai is benne vannak.

A gazdasági portál úgy tudja, az ügyben vizsgálatot indít az MNB felügyelő bizottsága, de mind a jegybank sajtóosztálya, mind Papcsák Ferenc korábbi fideszes országgyűlési képviselő, jelenlegi felügyelő bizottsági elnök semmitmondó választ adott az Mfornak.

A tenderen egyébként indult a hazai építményüzemeltetési szakma „ásza” a B+N Referencia Zrt. is, de nem nyert.