Karácsonyig kell 200 ezer aláírás, hogy szabad lehessen a szenteste

Elindítja aláírásgyűjtő kampányát a Jobbik, hogy kiírhassák a népszavazást december 24. munkaszüneti nappá tételéért – ismertette kedd délutáni sajtótájékoztatóján Adorján Béla, a Jobbik elnöke. A pártvezető elsőként köszönetet mondott azoknak, akik korábban is „a lelkiség egyik legfontosabb ünnepével, december 24-ével, Krisztus urunk születésének napjával” foglalkozva megpróbálták azt munkaszüneti nappá nyilváníttatni akár magánszemélyként, akár civil szervezetként.

Adorján Béla ismertette, kedden átvette a Nemzeti Választási Irodától az aláírásgyűjtő íveket. A pártelnök azt mondta, így lehetővé válik, hogy a magyar közélet megteremtse keresztény mivoltát, a családok mint a társadalom legkisebb, de legerősebb szövetségének tisztességét és becsületét.

Csehországban, Bulgáriában és Szlovákiában már munkaszüneti nap szenteste napja

– emlékeztetett Adorján Béla.

A jobbikos pártelnök azt mondta, keddtől számítva 120 napja van a társadalomnak arra, hogy bizonyítékát adja, képes több mint 200 ezer ajánlással elérni a népszavazás kiírását, a voksolás a mostani elképzelések alapján áprilisban lesz lehetséges.

Adorján Béla úgy véli, ha munkaszüneti nap lenne szenteste napja, megszüntetné azt a helyzetet, hogy „az emberi méltóságot ne tudja megélni minden magyar állampolgár”. A pártvezető szerint az ember jelenleg

„a hétköznapok taposómalmában rohanva (…) lélekben, szellemben és a szívében képtelen felkészülni a legszentebb ünnepünkre”.

A Jobbik elnöke kiemelte, ez nem pusztán egyházi ünnep, ő maga is akkor szocializálódott, amikor karácsony túlélte a kommunistákat, szocialistákat, túlélte Kádár Jánost, így világi ünneppé is vált.

Adorján Béla aláhúzta, most mindenki számára lehetőség van a támogatásra. Bemutatta az aláírásgyűjtő kampány elemeit, és

felhívta a figyelmet a www.szabadkaracsony.hu oldalra,

ahol nemcsak az aláíróhelyek érhetők el, hanem további íveket is kérhet az ajánlásgyűjtéshez.

A jobbikos politikus biztos a sikerben, sőt nem zárta ki azt sem, hogy már 2025-ben munkaszüneti nap legyen december 24. Szerinte „a társadalmi összefogás, annak nagysága és az ügy szentsége” akár azt is elérheti, hogy a kormány enged a nyomásnak, és saját hatáskörben munkaszüneti nappá nyilvánítja szenteste napját. Ha a másik opció történik, és a kormánynak ki kell írnia a népszavazást, akkor érvényes népszavazást tartanak róla. Adorján Béla biztos benne, hogy a voksolás sikeres, a karácsony pedig szabad lesz, és „legalább erre a napra megszűnik a bérrabszolgaság”.

„Nem azért születtünk a földre, hogy dolgozhassunk, hanem azért dolgozunk, megélhessük az emberi létünknek minden örömét és minden szentségét”

– zárta sajtótájékoztatóját Adorján Béla.