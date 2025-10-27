Kemény elvárásai vannak Donald Trumpnak Magyarországgal szemben

Amerika elvárása, hogy az olyan országok, mint Magyarország, Törökország és Szlovákia, amelyek még mindig vesznek orosz olajat és földgázt, váljanak le az orosz energiahordozókról – mondta Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjúban, amit a 444 szemlézett.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Donald Trump pár napja szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Lukoil és a Rosznyefty ellen.

Az interjú elején Whitakertől azt kérdezték, hogy valóban kapott-e haladékot Magyarország a leválásra. A diplomata arról beszélt, Magyarország – szemben a szomszédaival – nem készített tervet, és nem tett aktív lépéseket a leválásra. A NATO-nagykövet arról beszélt, a következő években le kell válni az orosz energiahordozókról, Amerika pedig segít ebben.