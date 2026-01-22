Kerekes Edit: „Miskolcnak nem pártharcokra van szüksége, hanem emberségre és figyelemre”

Kerekes Edit ápolót indítja a Jobbik Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. választókerületében az április 12-i választáson – hangzott el az ellenzéki párt csütörtöki sajtótájékoztatóján. A jobbikos jelölt 15 éve dolgozik az egészségügyben, jelenleg is a vármegyei központi kórház felnőtt sebészeti osztályán látja el a betegeket.

A képviselőjelölt hangsúlyozta, az egészségügyi pályát hivatásnak tekinti, a közösség pedig akkor erős, ha tagjai számíthatnak egymásra – ez pedig igaz az egészségügyi dolgozókra, a szülőkre és a közéleti szereplőkre is.

Kerekes Edit úgy fogalmazott, háromgyermekes édesanyaként tudja, milyen gondokkal küzdenek Miskolcon: kiszámíthatatlanság, bizonytalanság, az egészségügy nehézségei. Utóbbit kiemelve aláhúzta, a Jobbik jelöltjeként szeretne javítani az egészségügy helyzetén a tisztességes ellátás érdekében.

„Hiszem, hogy a politika lehet tisztességes, nyitott és a közösségre figyelő” – nyomatékosította Kerekes Edit, aki olyan szakmapolitikai munkát ígért, melyben a döntések középpontjában a családok és a helyi közösségek állnak.

„Miskolcnak gondoskodó, tisztességes, közösségi képviseletre van szüksége”

– mondta a Jobbik jelöltje, aki szerint ennek részeként

mindenki számára időben elérhető egészségügyi ellátást, a családoknak pedig anyagi biztonságot kell nyújtani.

Az egészségügyi rendszer átfogó reformját tartja egyik céljának Kerekes Edit. Úgy látja, az ellátórendszer jelenleg túlságosan központosított, emellett pedig alulfinanszírozott is, ez pedig nem képes kielégíteni a miskolciak egészségügyi szükségleteit. Ígéretet tett, hogy megválasztása esetén lobbizni fog az önálló Egészségügyi Minisztériumért, amit a tárcavezető mellett az országos főápoló irányítana – mondta. Emellett kiemelten fontosnak nevezte az egészségügyi dolgozók számára egy életpályamodell kialakítását, mint fogalmazott,

„a biztonságos megélhetés kiszámíthatóvá és vonzóvá teszi a hivatást”.

Miskolci programjából az avasi panelprogram ismételt kidolgozását emelte ki. Azt mondta, a korszerűsítés és az energiatakarékosság sokat segítene a rezsi kigazdálkodásában. Emellett egy fogyatékos kisgyermekek nappali otthonára tett ígéretet, ugyanis – tájékoztatott – nagyon sokan nevelnek ilyen gyermeket, de nem tudják hol elhelyezni őket. Számukra ez a 2-7 éves gyermekeket ellátó intézmény jönne létre.

„Miskolcnak nem pártharcokra van szüksége, hanem emberségre és figyelemre”

– emelte ki Kerekes Edit, aki a Jobbik képviselőjeként bizonyítani szeretné, hogy a politika lehet tisztességes is.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla, a párt elnöke is arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon az egészségügy, a szociális szféra és a gyermekvédelem is „elképesztően nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon”, a pártoknak így is kellene kezelniük. Úgy vélte, olyan képviselőjelöltekre van szükség, akik révén megvalósulhat a szakmai érdekképviselet. Az ellenzéki vezető szerint Kerekes Edit megkérdőjelezhetetlen szakemberként lehetne jelen az Országgyűlésben.

Adorján Béla kiemelte, véget kell vetni az egypárti túlhatalomnak, ugyanis az tette tönkre a magyar egészségügyet, nem bánik kellő figyelemmel a szociális kérdésekkel, illetve terheli a magyar gyermekvédelmet is.