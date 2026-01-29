Kiderült, honnan lesz pénz a januári rezsistopra

Fele-fele arányban „dobja össze” a központi költségvetés és az energiaszektor a januári rezsistop hozzávetőleg 50 millió forintos összegét – derül ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből. A tárcavezető azt írja előbbi forrása a büdzsé tartaléka, utóbbi pedig

egyszeri adókivetés lesz.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtök délelőtt a Kormányinfón ismertette, a kormány döntése értelmében a januári fogyasztás 30 százalékát nem a háztartások, hanem a költségvetés fogja állni. Akkor a tárcavezető még csak az „egy részét” kifejezést használta a büdzsére, illetve a Robin Hood-adó alanyaiként ismert energiacégekre, ezt konkretizálta most a gazdasági tárca első embere.

