Z. Kárpát Dániel a banki díjakról: „Arcátlan, minden jogi és etikai határt átlépő banki lehúzásokról és praktikákról beszélünk”

Ingyenes bankolást és azonnali devizahiteles rendezést szorgalmaz a Jobbik – mondta sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. A Jobbik országgyűlési képviselőjének tájékoztatása szerint utóbbi esetben Marczingós Lászlóval hamarosan megoldásközeli pontra juthat az ügy, az ingyenes bankolást illetően pedig „sorsfordító napokat élünk” – fűzte hozzá.

Kifejtette, a pénzintézeteknek január 31-ig kell kiküldeniük ügyfeleik számára, hogy „mennyivel rövidítették meg” őket, azaz „mekkora valós vagy kitalált banki költségekkel kurtították meg az ügyfelek bankszámláit”. Z. Kárpát megjegyezte, ezek ugyanazok a bankok, akik a „devizahiteles mérgező, hibás terméket rászabadították a fogyasztókra”. Közölte, nemzetközi összehasonlítás alapján Európa legdrágább bankrendszere működik Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ügyfelenként

átlagosan évi 41 ezer forintot fizetünk banki költségekre.

Az ellenzéki honatya úgy véli, önmagában is kiugró adat, a fizetésekhez mérve pedig felháborítóan magas a kontinensen.

Z. Kárpát a legfelháborítóbbak között említette:

– van olyan bank, mely 67 forintot számít fel egy SMS-értesítésért,

– van olyan bank, amely 100 ezer forint idegen ATM-ből történő felvételéért több mint 400 forinttal terheli meg az ügyfélé számláját.

„Arcátlan, minden jogi és etikai határt átlépő banki lehúzásokról és praktikákról beszélünk”

– hangsúlyozta a jobbikos honatya, aki szerint a pénzintézetek a „zavarosban halásznak”.

Z. Kárpát Dániel kitért arra is, saját sikerének is tudja be régi javaslatának, a díjmentes készpénzfelvételi összeghatár megduplázásának elfogadtatását. Emlékeztetett, ezt az indítványt az általa vezetett fogyasztóvédelmi albizottságban fogalmazta meg, amit akkor még a parlament nem fogadott el. A Jobbik képviselője később jelezte, az összeghatárt az infláció miatt 300 ezer forintra kellene emelni, amit pedig 2025-ben már az Országgyűlés is megszavazott.

„Ez apróságnak tűnhet, de sok milliárd forintot tart az ügyfelek pénztárcájában”

– emelte ki a jobbikos honatya.

Az ellenzéki képviselő másik fogyasztóvédelmi sikerének azt tartja, hogy a bankoknak a hónap végéig nemcsak díjkimutatást kell küldeniük, hanem az ő kezdeményezésére

tájékoztatást is kapnak az ügyfelek, ha az ő fogyasztási szokásaik alapján van számukra kedvezőbb díjú számlacsomag.

Emellett a jobbikos képviselő megismételte:

az átlagbérig legyen ingyenes a banki alapműveletek végrehajtása Magyarországon, ami 300 milliárd forint megtakarítást jelentene a magyar családok számára.

A devizakárosultak ügyével kapcsolatban Z. Kárpát azt emelte ki, az Európai Unió Bíróságának egy újabb ítélete erősítette meg a Marczingós-féle tavaszi ítéletet.

A jobbikos képviselő úgy véli „elkerülhetetlen, hogy ezek megérkezzenek hazánkba”, sorra születnek a devizakárosultaknak igazat adó ítéletek. Z. Kárpát azonban kiemelte, ők nem azt szeretnék, hogy a károsultaknak egyesével kelljen pereskedniük, ehelyett az akarják, a parlament kötelező döntéssel kényszerítse rá a bankokat a tisztességes elszámolásra.