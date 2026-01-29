Z. Kárpát Dániel a banki díjakról: „Arcátlan, minden jogi és etikai határt átlépő banki lehúzásokról és praktikákról beszélünk”

Ingyenes bankolást és azonnali devizahiteles rendezést szorgalmaz a Jobbik – mondta sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. A Jobbik országgyűlési képviselőjének tájékoztatása szerint utóbbi esetben Marczingós Lászlóval hamarosan megoldásközeli pontra juthat az ügy, az ingyenes bankolást illetően pedig „sorsfordító napokat élünk” – fűzte hozzá.
Kifejtette, a pénzintézeteknek január 31-ig kell kiküldeniük ügyfeleik számára, hogy „mennyivel rövidítették meg” őket, azaz „mekkora valós vagy kitalált banki költségekkel kurtították meg az ügyfelek bankszámláit”. Z. Kárpát megjegyezte, ezek ugyanazok a bankok, akik a „devizahiteles mérgező, hibás terméket rászabadították a fogyasztókra”. Közölte, nemzetközi összehasonlítás alapján Európa legdrágább bankrendszere működik Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ügyfelenként
átlagosan évi 41 ezer forintot fizetünk banki költségekre.
Az ellenzéki honatya úgy véli, önmagában is kiugró adat, a fizetésekhez mérve pedig felháborítóan magas a kontinensen.
Z. Kárpát a legfelháborítóbbak között említette:
– van olyan bank, mely 67 forintot számít fel egy SMS-értesítésért,
– van olyan bank, amely 100 ezer forint idegen ATM-ből történő felvételéért több mint 400 forinttal terheli meg az ügyfélé számláját.
„Arcátlan, minden jogi és etikai határt átlépő banki lehúzásokról és praktikákról beszélünk”
– hangsúlyozta a jobbikos honatya, aki szerint a pénzintézetek a „zavarosban halásznak”.
Z. Kárpát Dániel kitért arra is, saját sikerének is tudja be régi javaslatának, a díjmentes készpénzfelvételi összeghatár megduplázásának elfogadtatását. Emlékeztetett, ezt az indítványt az általa vezetett fogyasztóvédelmi albizottságban fogalmazta meg, amit akkor még a parlament nem fogadott el. A Jobbik képviselője később jelezte, az összeghatárt az infláció miatt 300 ezer forintra kellene emelni, amit pedig 2025-ben már az Országgyűlés is megszavazott.
„Ez apróságnak tűnhet, de sok milliárd forintot tart az ügyfelek pénztárcájában”
– emelte ki a jobbikos honatya.
Az ellenzéki képviselő másik fogyasztóvédelmi sikerének azt tartja, hogy a bankoknak a hónap végéig nemcsak díjkimutatást kell küldeniük, hanem az ő kezdeményezésére
tájékoztatást is kapnak az ügyfelek, ha az ő fogyasztási szokásaik alapján van számukra kedvezőbb díjú számlacsomag.
Emellett a jobbikos képviselő megismételte:
az átlagbérig legyen ingyenes a banki alapműveletek végrehajtása Magyarországon, ami 300 milliárd forint megtakarítást jelentene a magyar családok számára.
A devizakárosultak ügyével kapcsolatban Z. Kárpát azt emelte ki, az Európai Unió Bíróságának egy újabb ítélete erősítette meg a Marczingós-féle tavaszi ítéletet.
A jobbikos képviselő úgy véli „elkerülhetetlen, hogy ezek megérkezzenek hazánkba”, sorra születnek a devizakárosultaknak igazat adó ítéletek. Z. Kárpát azonban kiemelte, ők nem azt szeretnék, hogy a károsultaknak egyesével kelljen pereskedniük, ehelyett az akarják, a parlament kötelező döntéssel kényszerítse rá a bankokat a tisztességes elszámolásra.