Jót tettek a forintnak a jegybankelnök szavai

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál. A dollár jegyzése 316,88 forintról 316,84 forintra változott, a svájci franké pedig 413,38 forintról 413,87 forintra erősödött.

Az euró árfolyama 1,1962 dollárról 1,1997 dollárra nőtt.

Az eurót kedden kora délután még 381 forint felett jegyezték, ám a kamatdöntés és Varga Mihály jegybankelnök azt indokló sajtótájékoztatója után az árfolyam 379,20-ra csökkent. Szerda reggel ismét 380 forint fölé kúszott a kurzus, majd reggel 8 óra körül ismét 379,20-ra esett.

(MTI nyomán)