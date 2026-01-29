Véget ért a nagy plazmabiznisz, ezentúl nem lehet kijátszani a rendszert

A donorok egészségének védelme és a biztonságos plazmaadás érdekében január 1-től megkezdte működését a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter (NKDR), működéséért az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) felel – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Közleményükben azt írták: az NKDR bevezetésével egységes és átlátható rendszer jön létre,

megakadályozza az előírt időkorláton belüli többszörös donációt, és növeli a beavatkozások biztonságát.

A 24.hu két évvel ezelőtti riportja mutatja be a „kiskapunak” a működését. Az egyes vérplazmákat gyűjtő vállalkozások, illetve az OVSZ számára sem volt lekérdezhető adatbázis, mellyel ellenőrizhették volna, letelt-e a donor számára két vér- vagy plazmaadás közti kötelező várakozási idő, illetve nem lépte-e túl az éves limitet a donor.

A regiszter segítségével minden plazmaferezis állomás jogszerűen lekérdezheti, hogy egy donor mikor vett részt utoljára plazmaferezisen, így elkerülhető a „túladományozás”. A nyilvántartás így nemcsak a donort és a biztonságos plazmaadás gyakoriságát, hanem a vérplazma vagy vér- és vérplazmakészítmények minőségét is garantálja.

Felidézték: a Belügyminisztérium egyik tavalyi rendelete 2025. szeptember 1-jétől módosította a véradással és plazmaferezissel kapcsolatos egészségügyi szabályokat, az új rendelkezések 2026. január 1-jével élesedtek, és pontosan meghatározzák a regiszter működését, a minőségügyi és donorbiztonsági előírásokat, valamint azt, hogy milyen orvosszakmai előírások és adatvédelmi garanciák biztosítják a donorok egészségének megőrzését – olvasható a közleményben.

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a „Védettség” Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete hangsúlyozza, hogy a vérplazmából készült gyógyszerekre szoruló betegek biztonságos ellátása kizárólag a vér- és plazmaadományokból előállított készítmények révén biztosítható, amelyhez elengedhetetlen a donorok egészségének védelme és a szabályozott, biztonságos plazmaadás.

A közlemény idézi Nagy Sándort, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettesét, aki azt mondta: a regiszter bevezetése jelentős előrelépés a donorbiztonság területén, amely

nemcsak a donorok egészségét védi, hanem erősíti a véradók és plazmaadók bizalmát is.

Az adatbázis részletes szabályait az OVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás tartalmazza, amely a plazmacentrumok adatlekérdezéseinek jogi és pénzügyi feltételeit is rögzíti. Ennek értelmében a plazmacentrumok az NKDR használata során az OVSZ rendszerfenntartási költségeihez arányosan járulnak hozzá – ismertette.

Szolnoky Miklós a „Védettség” egyesület plazma szekciójának vezetője azt mondta, az egyesület támogatja és segíti a népegészségügyi célkitűzéseket a donorbiztonság, a plazmaadók egészségnevelése, illetve az immunbiológiai termékekkel kapcsolatos területeken.

A vér- és plazmaadás egyaránt nélkülözhetetlen tevékenység; véradásra a nők 365 napon belül négyszer, férfiak ötször, míg plazmaadásra akár 45 alkalommal is jelentkezhetnek.

(MTI nyomán)