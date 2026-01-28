Alig-alig nyelvvizsgáznak a magyarok

A tavalyi évben 56 430-an próbálkoztak nyelvvizsgával, a sikeresek száma pedig 43 831 volt – derítette ki a Népszava az Oktatási Hivatal (OH) nyelvvizsga előzetes statisztikáiból, amelyeket nemrég a 2025-ös év második félévére vonatkozó adatokkal frissítettek.

2019-ben még 124 470 fő volt a nyelvvizsgázók száma, ami 2020-ra 86 026 főre, 2023-ra 66 307 főre, 2024-re pedig 58 969 főre csökkent, ez a tendencia folytatódott tavaly

– emeli ki a lap.

Megjegyzik, a visszaesést az sem állította meg, hogy az első sikeresen letett nyelvvizsga díja visszaigényelhető a Magyar Államkincstárnál.

A Nyelvtudásért Egyesület elnöke és az Euroexam Nyelvvizsgaközpont ügyvezetője, Rozgonyi Zoltán a lapnak azt mondta,

„a lakossági piac lényegében összeomlott, a nyelviskolák piacát már főként a vállalati, intézményi oktatás jelenti”.

Az OH statisztikáiból az a leginkább megdöbbentő, hogy

a legnagyobb számban a 20-24 éves korosztályból tűntek el a vizsgázók: 2019-ben még 28 492 fő, 2024-ben már csak 10 137 fő, 2025-ben pedig – az adatok mostani állása szerint – 9850 fő ment nyelvvizsgázni ebből a korosztályból.