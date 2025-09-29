Kiderült, ki áll a devizakárosultak mellett

Szégyennek és gyalázatnak nevezte Facebook-videójában Z. Kárpát Dániel, hogy az Igazságügyi Bizottság hétfő délelőtti ülésén egyetlen politikai oldal sem mert vitázni a Lex Marczingós néven előterjesztett jobbikos javaslatcsomagról. A devizakárosultakat a parlament előtt képviselő jobbikos honatya arra hívta fel a figyelmet,

nagyon kevés politikus van a parlamentben, akik a teljeskörű, „fizessenek a bankok!” megoldási elvet követelik.

Z. Kárpát azt is kiemelte,

„a tömeg viszont a mi hátunk mögött van”,

ugyanis országszerte minden településen százak és ezrek sorakoznak fel a devizás megoldás mellé.

A Jobbik alelnöke aláhúzta, hiába hiszi azt a kormányzat, hogy most, amikor vita nélkül leszavazták a Lex Marczingóst, majd elalszik a dolog, nem ez fog történni, azt viszik tovább, a Törvényalkotási Bizottság előtt fognak küzdeni azért, hogy a kormánypárti és ellenzéki politikusok is rájöjjenek, nem lehet nekimenni a következő éveknek a devizás megoldás végrehajtása nélkül.

Z. Kárpát megjegyezte,

az Igazságügyi Bizottság hétfői ülésén mindössze egyetlen ellenzéki képviselő jelent meg,

Szabó Szabolcs, aki támogatta az előterjesztést, a jobbikos képviselő ezért köszönetét is kifejezte. Ám azok, akik korábban felsorakoztak a Lex Marczingós mögé, most meg sem jelentek a bizottsági ülésen – fejtette ki a jobbikos képviselő. (Az Igazságügyi Bizottságnak Szabó Szabolcson kívül még három ellenzéki tagja van: a DK-s Rónai Sándor, a momentumos Cseh Katalin és a független Jakab Péter.) Elképesztőnek nevezte, hogy

eddig csak a kormánypártiak, de most már az ellenzékiek is megtehetik, hogy nem mennek be a munkahelyükre, de a fizetésüket felveszik.

Rámutatott, ezzel a képviselőtársaik nem vele és a devizakárosultak szabadságharcosaként is emlegetett Marczingós Lászlóval szúrnak ki, hanem a devizásokkal.

Z. Kárpát úgy véli, az ilyen esetek után tömegek döbbennek rá, honnan lehet várni a devizahiteles megoldást és honnan nem. Szerinte a nyáron létrehozott Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége a legalkalmasabb arra, hogy megoldást hozzon, mert ők tömeget tudnak képezni, egységesen tudnak fellépni az igazukért.

„Először csak méregetni fogja ezt a dolgot, aztán tartani tőle, aztán elkötelezetté válik megoldás mellett”

– fejezte ki reményét, hozzátéve,

november 8-án 16 órakor a Nyugati téren tartják a Devizás Igazság Napját,

ahová minden devizakárosultat, ismerőseiket, velük szimpatizálókat várnak. Hozzátette, nemcsak „sirámaikat” mondják majd el, hanem a megoldási csomagot is pontonként, részletesen ismertetni fogják.