Kiderült, ki áll a devizakárosultak mellett

Szégyennek és gyalázatnak nevezte Facebook-videójában Z. Kárpát Dániel, hogy az Igazságügyi Bizottság hétfő délelőtti ülésén egyetlen politikai oldal sem mert vitázni a Lex Marczingós néven előterjesztett jobbikos javaslatcsomagról. A devizakárosultakat a parlament előtt képviselő jobbikos honatya arra hívta fel a figyelmet,
nagyon kevés politikus van a parlamentben, akik a teljeskörű, „fizessenek a bankok!” megoldási elvet követelik.
Z. Kárpát azt is kiemelte,
„a tömeg viszont a mi hátunk mögött van”,
ugyanis országszerte minden településen százak és ezrek sorakoznak fel a devizás megoldás mellé.
A Jobbik alelnöke aláhúzta, hiába hiszi azt a kormányzat, hogy most, amikor vita nélkül leszavazták a Lex Marczingóst, majd elalszik a dolog, nem ez fog történni, azt viszik tovább, a Törvényalkotási Bizottság előtt fognak küzdeni azért, hogy a kormánypárti és ellenzéki politikusok is rájöjjenek, nem lehet nekimenni a következő éveknek a devizás megoldás végrehajtása nélkül.
Z. Kárpát megjegyezte,
az Igazságügyi Bizottság hétfői ülésén mindössze egyetlen ellenzéki képviselő jelent meg,
Szabó Szabolcs, aki támogatta az előterjesztést, a jobbikos képviselő ezért köszönetét is kifejezte. Ám azok, akik korábban felsorakoztak a Lex Marczingós mögé, most meg sem jelentek a bizottsági ülésen – fejtette ki a jobbikos képviselő. (Az Igazságügyi Bizottságnak Szabó Szabolcson kívül még három ellenzéki tagja van: a DK-s Rónai Sándor, a momentumos Cseh Katalin és a független Jakab Péter.) Elképesztőnek nevezte, hogy
eddig csak a kormánypártiak, de most már az ellenzékiek is megtehetik, hogy nem mennek be a munkahelyükre, de a fizetésüket felveszik.
Rámutatott, ezzel a képviselőtársaik nem vele és a devizakárosultak szabadságharcosaként is emlegetett Marczingós Lászlóval szúrnak ki, hanem a devizásokkal.
Z. Kárpát úgy véli, az ilyen esetek után tömegek döbbennek rá, honnan lehet várni a devizahiteles megoldást és honnan nem. Szerinte a nyáron létrehozott Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége a legalkalmasabb arra, hogy megoldást hozzon, mert ők tömeget tudnak képezni, egységesen tudnak fellépni az igazukért.
„Először csak méregetni fogja ezt a dolgot, aztán tartani tőle, aztán elkötelezetté válik megoldás mellett”
– fejezte ki reményét, hozzátéve,
november 8-án 16 órakor a Nyugati téren tartják a Devizás Igazság Napját,
ahová minden devizakárosultat, ismerőseiket, velük szimpatizálókat várnak. Hozzátette, nemcsak „sirámaikat” mondják majd el, hanem a megoldási csomagot is pontonként, részletesen ismertetni fogják.