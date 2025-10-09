Kiderült, mekkora lenne az áremelkedés árrésstop nélkül

Szerdán a Központi Statisztikai Hivatal azt közölte, szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 43 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

„A bejövő adat megfelelt a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének” – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) értékelésében. A fenti mondattal azonban a jegybank egyértelművé tette, hogy nem változott a képük szeptember végéhez képest, így meglátásuk szerint

nincs ok felvetni a kamatcsökkentés lehetőségét

– írja a Portfolio.

Az MNB szerint az ár- és árréskorlátozó intézkedések változatlanul

mintegy 1,5 százalékpontos inflációmérséklő hatással bírtak.

A gazdasági szaklap szerint ennek zöme az élelmiszerek árréskorlátjából ered, ami mellett a banki- és telekommunikációs vállalatok önkéntes árkorlátozása, valamint a háztartási cikkek árréskorlátozása is visszafogja az inflációt.

Az MNB egy új alapmutatót is bevezetett: az iparcikkek és piaci szolgáltatások együttes, árkorlátozások nélkül számított inflációját. Ennek értéke szeptemberben 5,2 százalék volt, ami emelkedést jelent augusztushoz képest.

A jegybank azt is aláhúzza, a lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak.