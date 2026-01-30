Kiderült, mekkora növekedést hozott a „fantasztikus év”

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli gyorstájékoztatójából. Az intézet kifejti, az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal bővült. 2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4,

a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal meghaladta az előző évit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét – írja a KSH.

A gyakorlatilag stagnálásnak megfelelő érték még az elemzők 0,5 százalékos várakozásait is alulmúlja.

Emlékezetes, Orbán Viktor kötcsei gondolatok című írásában 2024 őszén 2025-re 3-5 százalékos növekedést vizionált.

Ezt követően a miniszterelnök a 2025-ös esztendőt „repülőrajtnak” meg „fantasztikus évnek” várta.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter lemondásáról egyelőre nincs hír.