Meglepetésvendég ismertette, hogyan fog működni a 30 százalékos januári rezsikedvezmény

A csütörtöki Kormányinfó „meglepetésvendége” Lantos Csaba energiaügyi miniszter volt, ugyanis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a múlt héten megígérte, a januári rezsistop részleteit, azaz a többletköltségek költségvetési átvállalásának különböző módszereit a szerdai kormányülésen tárgyalják és fogadják el.

Gulyás Gergely ismertette, január 20-ig 30 százalékos mennyiségi többlet mutatkozott az energiafogyasztásban, ezért a kormány döntése szerint

a gázfogyasztásból 30 százalékos mennyiségi kedvezményt, a távhőből 30 százalékos árkedvezményt nyújtanak, aki pedig árammal fűt, az kérheti, hogy a kedvezményt az áram árában érvényesítsék számára.

A tárcavezető megjegyezte, a körülbelül 50 milliárd forintnyi költségnövekményt a „kormány” (valójában a központi költségvetés – A szerk.) átvállalja. Később újságírói kérdésre ezt annyiban pontosította, hogy a terhek „egy részét” az állam, „egy részét” a Robin Hood-adó alanyai árbevétel-arányosan kell, hogy vállalják.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a részleteket alaposan ismertetve azt mondta, a kedvezményt a vezetékes energiát használók kapják. Közölte, a gázfogyasztók száma 2,9 millió háztartás, ebből 1,7 millió átalánydíjas, 600 ezer háztartás diktálja a mérőállást, a többiek jelleggörbe alapján fizetnek. Az áramfogyasztó háztartások száma 4,4 millió, míg 674 ezer háztartás távhővel fűt.

A gázfogyasztókra az alábbi szabályok vonatkoznak:

– Akiknél évente egyszer olvassák le az órát, azoknál a januári fogyasztást alapvetően a fogyasztási jelleggörbe alapján számítják ki.

– A havonta mérőállást diktálók a kedvezményt a bediktált mennyiség alapján kapják. (A hónap közben diktálók értelemszerűen két mérőóra-bediktálás alapján.)

– Az azonos részletekben, átalány alapján fizetők, illetve azok, akiknek a havi fogyasztását a jelleggörbe alapján számítják ki, az év végi elszámoló számlában kapják meg a januárra vonatkozó kedvezményt.

– A többletfogyasztás miatt senki nem csúszhat át a rezsivédett fogyasztás (63 645 megajoule, azaz 1729 köbméter) fölé.

A távhővel fűtők esetében a távhőszolgáltató a társasházzal áll szerződésben, a fogyasztók a társasházon keresztül kapják meg a kedvezményt.

Aki árammal fűt, annak április 30-ig írásban nyilatkoznia kell, hogy ne a gáz- hanem a villanyszámlában érvényesítsék a kedvezményt, megjelölve azt is, melyik mérőórára kívánja azt alkalmazni.

Nyilatkozat hiányában a szolgáltató a gázszámlára nyújtja a kedvezményt.

Akinek nincs gázórája, annak is nyilatkoznia kell, megjelölve a villanyóra számát. Az áramfogyasztás esetén nincs jelleggörbe, így az évente egyszer leolvasott villanyórások az azonos részletekben, átalányban fizetőkhöz hasonló módon, az elszámoló számlában kapják meg a kedvezményt.

Az előre fizetős (prepaid) rendszerbe 93 ezer villanyórás, illetve 8 ezer gázórás háztartás tartozik, ők egyszeri, 7 ezer forintos feltöltési egyenleget kapnak.

Lantos Csaba azt is közölte, az MVM május 15-ig nem bocsát ki újabb elszámoló számlát. Kifejtette, erre az időpontra készül el az informatikai rendszerekben az a fejlesztés, mely a kedvezmény jóváírásához szükséges.

Újságírói kérdésre az energiatárca vezetője megerősítette, az is megkapja a kedvezményt, akinek az idén januári fogyasztása nem haladta meg a tavalyi év első hónapjában mért fogyasztást.