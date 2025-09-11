Kiderült, mennyire népszerű az Otthon Start

Az első hét adatai alapján kijelenthető, a pénzintézetek készen álltak az Otthon Start programra, az indulás zökkenőmentes volt – közölte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón. A tárcavezető tájékoztatása szerint

több mint 5 ezer hiteligénylést nyújtottak be öt munkanap alatt,

az érdeklődés pedig országos szintű. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is megjegyezte, megindult a bankok közötti verseny is, három bank 3 százalék alatt kínálja az Otthon Start hitelt.

Ami a kínálati oldalt illeti:

három hét alatt közel 30 ezer Otthon Start-lakás építését célzó projekt futott be a kormányhoz

– mondta Gulyás Gergely.

Mint arra lapunk rámutatott, az egészségpénztárak önsegélyező egyenlege havonta a minimálbér 15 százalékáig felhasználható jelzálogalapú lakáshitel törlesztésére. Ez az összeg idén havonta 43 620 forintot jelent, míg jövőre (feltéve, hogy a minimálbér 13 százalékkal emelkedik) havi 49 290 forint lesz. Az egészségpénztári befizetések után 20 százalék adójóváírás vehető igénybe a személyi jövedelemadóból, vagyis aki ilyen módon törleszti lakáshitelének ezt a részét, éves szinten csaknem 120 ezer forintot tud így megtakarítani.