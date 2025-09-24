Kiderült, mit gondol az agrárminiszter a devizakárosultak kilakoltatásairól

A kilakoltatási moratórium azonnali bevezetéséről érdeklődött a kormánynál Z. Kárpát Dániel a parlament azonnali kérdések órájában. A devizakárosultak ügyét az Országgyűlés előtt is képviselő jobbikos honatya leszögezte,

az önkényes lakásfoglalókat senki nem akarja támogatni, ahogy azokat sem szabad védeni, akik tudatosan nem védik a közüzemi számlákat.

Z. Kárpát szerint nem helyes az a kormányzati kifogás, mely szerint azért nem hirdethető ki azonnal a kilakoltatási moratórium, mert annak hatálya alá kerülhet a devizakárosultakon kívül más is. A Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének elnöki tisztét is betöltő képviselő megoldási javaslattal is előállt:

amikor kitűzik a kilakoltatás időpontját, akkor egy országos adatbázisból le kell kérdezni, hogy vajon a tartozás devizahitel-tartozás miatt áll-e fenn, és ha emiatt ilyen kétes jogi hátterű ügyről van szó, akkor meg kell tiltani a kilakoltatást.

A jobbikos képviselő azt kérdezte a kormánytól, hajlandóak-e létrehozni ezt az adatbázist, és megakadályozni, hogy devizakárosultak elveszítsék otthonukat.

A kormány részéről Orbán Viktor miniszterelnököt helyettesítő Nagy István agrárminiszter azt mondta, a kormány 36 ezer családot, 154 ezer embert mentett meg az adósságcsapdától. Arra hivatkozott, a legnehezebb helyzetekben is az emberek és az önkormányzatok oldalára álltak, és kimentették a bajban levőket. Az agrártárca vezetője az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítéletét úgy értékelte, a testület azt mondta, ki, a kormánynak nincs jogalkotási kötelezettsége, ugyanis akit lehetett, kimentetek a devizahitel-csapdából, a bíróságoknak az egyedi ügyeket kell külön megvizsgálnia. Nagy István annak a reményének adott hangot, hogy ha újabb és újabb ítéletek jönnek, akkor a folyamat felgyorsul, és minden rászoruló embert meg lehet védeni.

Viszonválaszában Z. Kárpát meglepetésének adott hangot, hogy a teremben tartózkodó Répássy Róbert igazságügyi államtitkár helyett az agrártárca minisztere adott választ. Az ellenzéki honatya úgy vélte, Répássy „azonnal, csípőből válaszolhatott volna” a kilakoltatási moratóriumot érintő kérdésre. A jobbikos képviselő felidézte,

37 ezer kilakoltatás történt Magyarországon, ennyi családot tettek utcára.

Úgy vélte, úgy lehetne „kisebbíteni legalább ezt a bűnt”, ha azonnal elrendelnék a kilakoltatási moratóriumot. Az EUB ítéletére hivatkozva az ellenzéki képviselő közölte:

„minden olyan esetre, ahol a vételi és az eladási árfolyam fel van tüntetve a szerződésben, vonatkozik az ítélet: a tőkeösszegen felül minden forint visszajár”

– hangsúlyozta Z. Kárpát.

A jobbikos képviselő azt mondta, amíg levitatkozzák, hogy „a kétszer kettőre miért mondják azt, hogy öt”, addig is

rendeljék el a kilakoltatási moratóriumot legkésőbb október 1-jétől.

A miniszter viszonválaszában azt mondta, „a nemzeti kormányra mindig, mindenki számíthat”. Felidézte, „nagyon nehéz helyzeteket megoldottak”. A kilakoltatási moratóriumról az agrárminiszter egy szót sem szólt.