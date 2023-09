Kinek a feladata, hogy Lévai István Zoltánt ne hagyják az út szélén? Nem inkább a Fideszé?

A Fidesz bejelentése alapján tudható, hogy az összes pártkötelezettségétől megvált a fülön csípett Lévai István Zoltán, miután kiderült, hogy bűnös ajánlatot tett egy másik párt politikusának. A kerület képviselő-testületének azonban továbbra is tagja – írja a 444.

Pedig Lévai a Fideszben nyugodtan maradhatott volna. A közvéleményben senkinek sem okozott volna különösebb meglepetést, ha a történtek ellenére marad, és viseli tovább a választókerületi párttisztségét is. Párttagként senki nem várt sokat, és nem is várna el tőle többet. Azt, hogy kenőpénzzel próbálta befolyásolni a választások tisztaságát, mert polgármester akart lenni Fidesz színeiben, a neres korifeusok kijelentései alapján még akár el is várható.

Az önkormányzat viszont más tészta. Lévai ott választott politikus, ráadásul a kerület Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságának is tagja. A kerületi lakosok és a társadalom iránti felelőssége erőteljesebb és sokkal inkább kézzel fogható, mint Fidesz tagként, amely pártként nyilván nem veszi annyira szigorúan a tagok jogi státuszát és lelkiismeretének tisztaságát, nem esketi fel őket ilyesmire.

A helyi önkormányzatoknál azonban más a helyzet. A törvény szerint az önkormányzati képviselők a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesznek és erről okmányt írnak alá. Ezek szerint Lévai is esküt tett. Egészen pontosan ezt mondta, amit utána alá is írt. „Én, Lévai István Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a főváros XVIII. kerülete fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” És ez az, ami nem sikerült neki. A Fidesszel ellentétben az önkormányzatban tehát biztosan nincs helye.

A Fidesz tagságért nem jár fizetés. Nyilván akkor sem, ha valaki egy párt választókerületének elnöke. Az önkormányzati képviselők a választói bizalom alapján viszont kapnak pénzt, amelyet az adófizetők biztosítanak számukra. Bizottsági tagságért még többet. Az eset után Lévai István Zoltánt a Fideszből kidobták, a testületben viszont továbbra is helyet foglal. Márpedig biztosan nem önkormányzati feladat, hogy Lévai István Zoltánt ne hagyják az út szélén.

