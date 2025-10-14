Kiszabadult a magyar–izraeli túsz, aki 738 napot töltött a Hamász földi poklában

Miran a Gázai övezethez közeli Nahal Oz kibucban élt családjával, amikor a terroristák betörtek az otthonukba. Feleségét és két kislányát elengedték, őt azonban Gázába hurcolták, és hosszú hónapokig nem lehetett tudni, életben van-e.

2024 tavaszán a Hamász propagandavideót tett közzé róla, amelyben kimerülten, de élve szerepelt,

A család hónapokig semmit sem tudott a hollétéről. 2024 áprilisában a Hamász propagandavideót tett közzé Miranról, amelyben szerepelt, és

kérte, hogy izraeli civilek tüntessenek Netanjahu rezidenciája előtt, hogy legalább a média révén láthassa lányait. A videóban arról beszélt, mennyire hiányzik neki a családja, és hogy milyen nehéz helyzetben van.

A felvétel világszerte felháborodást váltott ki, új lendületet adva a diplomáciai erőfeszítéseknek.

A szabadulásra 2025. október 13-án került sor, amikor Mirant a Vöröskereszt átvette a Hamásztól és izraeli kórházba szállították. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy az első hét átadott túsz között volt. A túszcsere részeként 1900 palesztin fogoly szabadulhatott.

Az izraeli sajtó Mirant „a földi pokolból visszatért emberként” emlegeti. Két év után végre újra együtt lehet feleségével és gyermekeivel – a világ egyik legveszélyesebb helyéről tért haza.