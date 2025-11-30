Kiverte a biztosítékot Orbán Viktor szövetségesénél a Putyinnál tett látogatás

„Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatására és annak összefüggéseire tekintettel Karol Nawrocki elnök úgy döntött, hogy magyarországi programját az esztergomi visegrádi elnöki csúcstalálkozóra korlátozza” – közölte Marcin Przydacz, a lengyel köztársasági elnök külügyi irodavezetője az X közösségi portálon, amit a 444 szemlézett.

Ez azt jelenti, hogy

a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott lengyel államfő december 3-án – az eredeti tervekkel ellentétben – nem találkozik Orbán Viktorral,

csak a Visegrádi Négyek (V4) államfőinek megbeszélésén vesz részt.

A lap megjegyzi, Nawrocki döntése, azért is jelentős fejlemény, mert az Európai Külkapcsolatok Tanácsa (ECFR) és az Európai Kulturális Alapítvány közös jelentéséből szeptemberben az derült ki, hogy Donald Trump szövetségesnek tekinti az Európában folytatott kultúrharcában Orbán Viktor mellett Karol Nawrockit is, ahogy Giorgia Meloni olasz és Robert Fico szlovák kormányfőt is.