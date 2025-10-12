Kollár László sikere: a Jobbik ismét bebizonyította, hogy számolni kell vele!

A vasárnapi időközi polgármester-választáson Kiskunfélegyházán Kollár László, a Válasszon jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület és a Jobbik Magyarországért Mozgalom közös jelöltje 13,41 százalékos eredményt ért el. A Jobbik közleményben gratulált saját jelöltjének, és úgy fogalmazott: az eredmény azt bizonyítja, hogy a választók nem csak a két nagy politikai tömb közül akarnak választani.

A párt szerint a kiskunfélegyházi eredmény „világosan jelzi, hogy a magyar emberek egy jó része nem kér a kétpólusú politikából”, és egyre többen tartják fontosnak, hogy a jelöltek felkészültek, hitelesek és a helyi közösség érdekeit képviselik.

„Bármit is mérnek a közvélemény-kutatások, a választók egy jó jelölt mellett szívesen teszik le a voksukat” – áll a Jobbik közleményében, amely szerint a párt 2026-ban minden választókörzetben a helyiek számára legmegfelelőbb jelöltet kívánja indítani.

Kollár László szereplését a párt sikernek értékeli, és úgy látják: Kiskunfélegyházán bebizonyosodott, hogy létezik harmadik alternatíva a jelenlegi politikai viszonyok között.