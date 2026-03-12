Kormányzati kegy vagy elszalasztott lehetőség? Esetleg szavazatvásárlás?

A Béketanács vezetője által elindított közel-keleti háború ismét olajválságot idézett elő, a világpiacon irányadó Brent típusú nyersolaj ára ismét az egekbe szökött. Ez persze magával húzta a többi olajfajta árát is, így a hazai finomítókban használt Urals is annyiba kerül, mint a Brent néhány héttel ezelőtt.

A nyersanyag árának emelkedése természetesen meglátszik a fogyasztói árakban is,

hétfőn a 95-ös benzin literje 585, a gázolajé 629 forintba került,

és keddre a Mol újabb nagykeráremelést jelentett be.

Ebből az összegből azonban az állam igencsak szép bevételre tesz szert. A legnagyobb tétel a bruttó ár 21,26 százalékát kitevő általános forgalmi adó (ez 124,37, illetve 133,73 forint), illetve emellett a tételes jövedéki adó is, melynek mértéke 158,8, illetve 148,76 forint literenként.

Ez utóbbi azonban magasabb, mint az uniós elvárt minimum, ezt egy tanácsi irányelv szabályozza. Eszerint benzinre literenként legalább 35,9, gázolajra literenként legalább 33 eurócent jövedéki adót kell fizetni, az árfolyamot pedig a megelőző év október 1-jei hivatalos európai központi banki árfolyammal kell számolni. Ez alapján az autósoknak Brüsszel elvárásai alapján a benzin literjében legalább 139,7 forint, a dízel literjében pedig legalább 128,4 forint jövedéki adót kell kifizetniük.

Hogy a kormány miért sarcolja túl az autósokat, az rejtély, gazdasági szakportálok újságírói erről Gulyás Gergely kancelláriaminisztert is kérdezték a Kormányinfón, de nem kaptak egyenes választ. Izer Norbert adópolitikáért felelős államtitkár pedig azt mondta, „az uniós minimumszinthez igazítják” az adó mértékét, csakhogy ez az állítás – mint fent elvezettük – nem felel meg a valóságnak.

Tovább súlyosbítja Orbán Viktorék sarcolási kedvét, hogy

2024-től bevezették az automatikus adóemelést, ami azt jelenti, hogy minden év január 1-jével az előző évi infláció mértékével emelik többek közt a jövedéki adót is.

(Emellett pedig a napokban megküldött gépjárműadó-határozatokban is ennek megfelelő, 4,3 százalékos emelés lesz kiolvasható.)

A jövedéki adó idei év eleji emelését a kormányzat július 1-jére halasztotta, ebben nehéz nem észrevenni a választási taktikát. Az elszállt üzemanyagárak miatt azonban a szakma által régóta hangoztatott uniós minimumszintre csökkentést több mint két év (huszonhat hónap) után végre-valahára bejelentették kedden. Azonban ez a kedvező intézkedés csupán április utolsó napjáig lesz hatályos.

Vagyis jelen állás szerint az autósokat terhelő uniós minimumszintű adót a választások után, május 1-jén visszaemelik a hétfőig hatályos szintre, majd a nyár közepén egy újabb, 4,3 százalékos emelést kell elszenvedni.

A jogos kérdés: nem lehetne havonta országgyűlési választást tartani? Hátha akkor valóban a családok érdekei érvényesülnek.

Az ügyben az N1TV a héten az országgyűlési képviselőket kérdezte: