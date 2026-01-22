Lehet öt százalék a villany áfája?

Többféle rendszerhasználati díj létezik, ide tartozik többek közt a közúthasználat díja is – mondta az M1 Ma reggel című műsorában Adorján Béla. A Jobbik elnöke szerint az alapszolgáltatások, így az áram-, a gáz- és a vízszolgáltatás most már ugyan magyar kézbe került, de monopolhelyzetben van. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, ezek rendszerhasználati díja

átláthatatlan és indokolatlan.

Visszautalt arra, hogy a rendszert nem a szolgáltató, hanem a magyar adófizetők forintjaiból építették ki.

Arra a felvetésre, hogy a hálózatok karbantartást igényelnek, Adorján Béla úgy reagált, ezek nélkül a szolgáltatások nélkül az élet megállna. Emellett – tette hozzá – a hálózatok fejlesztést igényelnek, a fogyasztók például vidéken azt tapasztalják, nem tudnak napelemet telepíteni, mert a szolgáltató nem tudja biztosítani a plusz termeléshez szükséges hálózati kapacitást.

Az ellenzéki politikus azt is kiemelte,

a szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal a fogyasztók felé, a szolgáltatás kiesése esetén semmiféle kártérítést nem fizet.

A Jobbik elnöke arról is beszélt, 5 százalékra csökkentenék a villamos energia áfakulcsát. Kiemelte, a 27 százalékos áfa „a világ élvonalába tesz bennünket”, és

mivel ez egy alapvető szolgáltatás, indokolt lenne a kedvezményes adókulcs alkalmazása.

Ráadásul – fűzte hozzá – nem is tudni, hová folyik az ebből származó adóbevétel, de az biztos, hogy nem hálózatfejlesztésre költik.

A vízhálózattal kapcsolatban Adorján Béla azt mondta, vidéken annak 80 százaléka azbesztalapú, ami egészségkárosító. Saját tapasztalatait megosztva pedig arra mutatott rá, Vásárosnaményban egy év alatt több mint 100 csőtörést regisztrálnak.

Összességében nem tudni, a közszolgáltatások adója és a rendszerhasználati díj hova tűnik, mert a hálózat nem fejlődik még olyan dinamikával sem, ami szükséges lenne.

A beszélgetés itt tekinthető meg: