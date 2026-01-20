Szőlő utca: kész, ennyi volt

Megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet, majd megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása – jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben Pintér Sándor belügyminiszter rendelete. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy a Szőlő utcai botrány után a tárcavezető a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás alá rendelte.

A friss rendelet értelmében letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén a fiatalkorú lányokat a rákospalotai, a fiúkat a debreceni vagy nagykanizsai javítóintézetben kell elhelyezni. Ha pedig javítóintézeti nevelést rendelnek el, akkor a fentiek mellett fiúk részére az aszódi intézetet jelölte ki a belügyminiszter.