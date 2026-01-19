Csecsemőt mentett a Jobbik Gyermekvédelmi Akciócsoportja

Nem akartak hazaengedni egy újszülöttet a miskolci kórház gyermekosztályáról, őt a Jobbik frissen megalakult Gyermekvédelmi Akciócsoportja segítette otthonába a szülők kérésére. Az N1TV-nek nyilatkozott Kiss Zsolt, az akciócsoport tagja, egyben az ellenzéki párt debreceni képviselőjelöltje, aki azt mondta,

az intézményben egy védőnői ajánlásra hivatkozva akarták benntartani a csecsemőt.

Kiss ismertette, egy Facebook-bejegyzésen keresztül jutott el hozzájuk az eset híre. A csecsemő édesapja azt mondta az akciócsoport tagjának, Bai Lászlónak, a védőnői ajánlás szerint nincsenek biztosítva a feltételek a gyermek neveléséhez, ezért javasolta, ne engedjék haza a csecsemőt. Csakhogy – hangsúlyozta Kiss Zsolt –

ezt csak gyámhivatali határozattal lehet elrendelni, ami nem volt.

A jobbikos politikus kifejtette, az újszülött a család ötödik gyermeke, „tehát tudnak gyereket nevelni”, a gyermeknek az orvosok szerint sem volt semmi olyan egészségügyi problémája, mai indokolta volna a benntartást, oltásait megkapta. Kiss arról is tájékoztatott, a védőnői ajánlás szerint a negyedik, kétéves gyermek az utolsó két védőoltást még nem kapta meg, az csúszik, ugyanis a kisgyermek lázas beteg volt. A szülők „azt is jelezték, hogy be akarják adatni” – utalt az akciócsoport vezetője a csúszásban levő oltásokra.

Kiss Zsolt nagy általánosságban arról számolt be, hogy sok csecsemőt benntartanak a kórházakban annak ellenére, hogy erről nincs jogerős gyámhivatali döntés. Sok esetben egy védőnői telefon elég hozzá – mondta. Úgy látja, a nővérek és az orvosok „túlbuzgóak”. Szerinte

a dolgozókat félelemben tartják, akik a hatáskörtúllépésekkel a vezetőiktől kapott utasításokat hajtják végre, „csak ne legyen problémájuk”.

Jelen esetben is „öt-hat ápolónő védte foggal-körömmel a gyereket, utasították az anyát” – mondta.

(A fotót a család hozzájárulásával közöljük.)

A kisgyermek végül hazamehetett, kórházi zárójelentést is kaptak, de úgy véli, a Jobbik Gyermekvédelmi Akciócsoportja nélkül, melynek Juhász-Bauer Ágoston Bálint is tagja, valamint Gönczi György képviselőjelölt gyermekvédelmi gyakorlattal rendelkező szakértő segítsége nélkül, akár örökre is a rendszerben maradhatott volna – indokolatlanul.

Kiss Zsolt azt mondta, számos más esetről, nevelőszülői bántalmazásokról is tudomásuk van, olyan esetek is látókörükbe kerültek, ahol sérült gyermekek nem kapnak pszichológiai ellátást. Céljuk, hogy ezekre az ügyekre felhívják a figyelmet, és segítséget nyújtsanak, ahol lehet.