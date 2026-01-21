Óvatosan a Balaton jegén!

A Balatonon kialakuló rianások veszélyeire figyelmeztet a HungaroMet zrt. a honlapján.

Azt írták, az elmúlt napokban több éve nem tapasztalt mértékben megvastagodott a jég a Balatonnál, a siófoki obszervatórium közelében kedden a part mentén 15 centiméter, 100 méterrel beljebb 12, a belső területeken tipikusan 10 centiméter vastagok a jégtáblák, de

veszélyeket rejtő, széles rianások is kialakulnak.

Hozzátették: a hatalmas jégfelületen természetes módon alakulnak ki kisebb törések, rianások, és a több napja kitartóan fújó élénk keleti, délkeleti szél hatására a táblák kisebb-nagyobb mértékben elmozdulnak.

Az így kialakult rianások sokszor csak pár centi szélesek, de könnyen kiszélesedhetnek. A hideg éjszakákon a rianások befagynak, de a friss jég csak pár centiméter vastag és gyakran nehezen különböztethető meg a környezetétől – hívták fel a figyelmet.

(MTI)