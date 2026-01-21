Szűcs Gábor: Budaörsnek és térségének megoldás kell a közlekedés, az egészségügy és az oktatás kihívásaira

Szűcs Gábor tanárt, informatikust, történészt indítja a Jobbik a Budaörs központú Pest vármegye 2. választókerületében az április 12-i országgyűlési választáson – hangzott el az ellenzéki párt sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki képviselőjelölt úgy látja, a választókerületet a kormánypárti politikusok „egyszerűen elfelejtették”. Kiemelte, a térségben eladó, kiadó és üresen álló üzletek vannak, eltűnt a vásárlóközönség. Emellett sokan elköltöztek, míg másutt

az ingatlanok megfizethetetlenné váltak.

Lakóparkok épülnek, miközben a közlekedés problémákkal küzd – folytatta Szűcs Gábor. Az infrastruktúra hibáira kitérve azt mondta, az nem tud lépést tartani a beköltözők tömegével, törnek a vízcsövek, leáll a fűtés.

A jobbikos jelölt arra kért felhatalmazást, hogy felelősen, tisztességesen, korrupciómentesen képviselhesse a választókerület polgárait, hogy megoldhassák a tizenöt éve húzódó ügyeket: a devizahitelesek kérdését, a fiatalok lakhatási problémáit, a környezetvédelem kihívásait, a közlekedési problémákat.

Szűcs Gábor rámutatott, a térség előtt álló legfontosabb kihívás a közlekedési káosz megoldása: állandó dugók vannak, amiket sem az autópálya, sem az 1-es főút, sem a Nagykovácsi felé vezető út nem bír el. Ennek megoldása

a 4-es metró Budaörsig tartó meghosszabbítása

lenne, a környéket pedig Budaörsről nem pedig Kelenföldről szolgálnák ki.

A másik fontos kihívásnak az egészségügy kérdését nevezte: állandó háziorvoshiány, messze levő és hiányos kórházi kapacitások. Szűcs Gábor

lobbizna a megígért, de fel nem épült dél-budai szuperkórházért,

ami a 4-es metró hálózatára lenne felfűzve. Ezzel szerinte nemcsak a régióban, hanem az egész országrészben megvalósítható lenne az az integrált ellátórendszer, amit a Fidesz 2010-ben megígért, sok pénzt elköltött rá, de egyetlen kapavágás nélkül félbehagyták.

Harmadik megoldandó kérdéskörként saját szakterületét, az oktatást nevezte meg a Jobbik jelöltje:

teljes értékű oktatási és gyermekvédelmi programot alkotott,

ami országosan magas oktatási minimumszínvonalat biztosítana, véget vetne a gyermekbántalmazásoknak, abuzálásoknak, és segít átlépni a XXI. századba.

„Ha rajtam múlik, akkor itt egy tisztességes és helyieknek lekötelezett vezetés lesz, és nem pedig budapesti pártközpontok idetett aláíró és gombnyomogató gépei, akik aztán elhagyják a lakosságot, és ugyanúgy cserbenhagyják a választókerületet, ahogy azt Menczer Tamás tette 2022-ben”

– zárta bemutatkozását Szűcs Gábor.

A sajtótájékoztatón Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke elárulta, Szűcs Gábor olyan felkészült szakember, aki vállalja azokat az elvi, ideológiai és programszintű alapvetéseket, melyeket a Jobbik is mint az egypárti túlhatalom ellen és a változásért küzdő jobboldali párt a magáénak érez.

Az ellenzéki erő országgyűlési képviselője ismertette, az utolsó simításokat végzik azon a választási programon, melyből világos lesz, számos területen csak a Jobbik áll a terepen bizonyos társadalmi csoportok érdekképviselete tekintetében, ezek közül is kiemelte a devizakárosultak ügyének igazságtételét, azaz a Lex Marczingóst, illetve lakhatás területén a Mi Várunk programot, a vendégmunkások elleni küzdelemben pedig a magyar kvóta elnevezésű javaslatot.