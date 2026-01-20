Z. Kárpát Dániel: Egy hiénákból, vészívókból álló iparág telepedett arra, hogy az emberek elveszítik az otthonukat

Törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek Z. Kárpát Dániel, melyben azt indítványozza, hogy ha egy devizakárosultnak el akarják árverezni az ingatlanát, akkor „azok a hiénák, vérszívók és vámpírok”, akik ilyenkor megjelennek, ne vehessenek részt rajta. A Jobbik országgyűlési képviselője, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének (BKFSZ) elnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján ismertette, sorra kap olyan jelzéseket, mely szerint akár 150 millió forintos ingatlanokat egy-két tízmillió forintért vittek el.

Az ellenzéki honatya arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valakinek évekkel ezelőtt töredék áron árverezték el az ingatlanát, akkor neki annak mai piaci értékét senki nem adja vissza. Mint mondta, a BKFSZ-nek lesz erre is megoldási javaslata, hogy ezt az értéknövekményt hogyan lehet a károsult számára visszajuttatni.

„De az első mindig a vészhelyzeti beavatkozás” – mutatott rá. Z. Kárpát azt közölte,

nem akarják látni a devizások otthonai környékén a gazdasági társaságokat, befektető cégeket.

Ismertette, a közelmúltban Szentendrén árvereztek el egy ilyen ingatlant, ahol az árverési vevő részéről nem volt semmiféle engedékenység. Kiderült, a vevő egy befektető cég, aki a környéken már több ingatlant is felvásárolt.

„Egy hiénákból, vészívókból álló iparág telepedett arra, hogy az emberek bajba kerülnek, és az emberek elveszítik az otthonukat”

– hangsúlyozta, hozzátéve, azt nem szabad legalizálni, meg kell szüntetni a lehetőségét is annak, hogy ilyenek mások nyomorán gazdagodhassanak.

Z. Kárpát felidézte, a Jobbik a Lex Marczingóssal minden devizahitelen alapuló végrehajtást megszüntetne.

A jobbikos politikus azt mondta, a törvényjavaslat alkalmas lesz arra, hogy megszüntesse ezeket a borzalmakat, de a kormánynak is lesz vele dolga, ugyanis a szabályozási környezetet át kell alakítania. Leszögezte: el kell fogandi a Lex Marczingóst, mert azzal az egész problémakör „visszakerül a nullpontra” és kezelhetővé válik.