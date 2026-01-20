Szőlő utcai kamujelentés: Rogán Antal és Tuzson Bence időutazása miatt tesz feljelentést a Jobbik

Egy társadalom állapotát az mutatja, hogy a politikum hogyan áll az elesettek felkarolásához, ezen belül is a gyermekvédelemhez – mondta keddi, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség előtt tartott sajtótájékoztatóján Adorján Béla. A Jobbik elnöke szerint

a gyermekvédelem kérdése meghatározza jelenünket és befolyásolja jövőnket.

Az ellenzéki vezető úgy látja, a bicskei gyermekotthon ügye óta mindenki látja, ez milyen fontos ügy, innen pedig hosszú út vezetett a Szőlő utcai botrányig, ami megmutatja, milyen módon lett kapcsolat a gyermekvédelem és a politika között.

Adorján Béla leszögezte, a politikát le kel választani a gyermekvédelem kérdéséről. „Fejétől bűzlik a hal” – mondta a pártvezető, majd kifejtette, ott kell kezdeni a rendteremtést, ahol a legbefolyásosabb emberek befolyásolják a közvéleményt és a nyomozó hatóságokat.

A Jobbik ezért hozta létre a Gyermekvédelmi Akciócsoportot, amit civil aktivisták irányítanak.

Az akciócsoport két tagja, Juhász-Bauer Ágoston és Bai László jelen is volt a sajtótájékoztatón. Adorján Béla felidézte, a napokban az akciócsoport el is érte első sikerét, egy, jogellenesen a kórházban tartani kívánt csecsemőt segítettek megmenteni és szüleihez segíteni.

Az akciócsoport tagjai azonban kedden azért jelentek meg az ügyészségnél, hogy a politika befolyástól szabadítsák meg a gyermekvédelmet – mondta a Jobbik elnöke.

Juhász-Bauer Ágoston felidézte, Tuzson Bence igazságügyi miniszter 2025. szeptember 24-én 11 óra 59 perckor kezében tartott egy jelentést a Szőlő utca ügyében, mely szerint nincsen kiskorú sértett.

Orbán Viktor azonban csak délután 13 órakor hatalmazta fel arra, hogy a jelentés alapjául szolgáló nyomozati anyagokat a tárcavezető egyáltalán bekérje, majd kivizsgálja azokat

– emlékeztetett az akciócsoport tagja.

Juhász-Bauer arra is felhívta a figyelmet, Rogán Antal egy videóban már bevallotta, hogy a jelentés nyilvánvalóan előre el volt készítve.

A fenti tényekből következik, hogy

„a jelentés nem lehet valódi”

– hangsúlyozta a gyermekvédelmi aktivista. Azt is közölte, hozzájutottak egy, a rendőrség által hat nappal az állítólagos jelentés elkészülte előtt küldött sajtóanyaghoz, mely szerint

egy nyomozás kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt, egy másik pedig szexuális visszaélés gyanúja miatt folyik.

Juhász-Bauer szerint erről Orbán Viktor miniszterelnöknek is tudnia kellett, hiszen a jelentés elkészítését elrendelő kormányrendelet a Magyar Közlönyben az ő aláírásával jelent meg. Az aktivista kiemelte,

előre megírt, és a leglényegesebb tartalmában hamis jelentésről van szó,

ez pedig a jogállam bukását jelenti. Juhász-Bauer közölte,

egyrészt közokirat-hamisítás, másrészt hivatali visszaélés miatt tesznek feljelentést.

A gyermekvédelmi aktivista reményét fejezte, ki, hogy a most bezárt Szőlő utcai intézetből a rendszerváltás után „politikusbűnözők szigorított börtöne” lesz.

A feljelentést a Legfőbb Ügyészség átvette.

