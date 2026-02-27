Lemaradtunk még a harmatgyenge uniós átlagtól is

A magyar gazdaság tavaly év végi teljesítménye még az uniós átlagtól is elmaradt nemcsak negyedéves, de éves összevetésben is – írja elemzésében a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

A lap az Eurostat adatai alapján rámutat, 2025. III. negyedévhez képest

az EU növekedése 0,3 százalék, míg hazánké 0,2 százalék volt.

A Visegrádi Négyek közül Szlovákia szintén 0,2 százalékos, Csehország 0,5 százalékos, Lengyelország pedig figyelemre méltó 1 százalékos bővülést ért el. Németország gazdasága szintén 0,3 százalékkal nőtt, a franciák pedig a magyarhoz hasonló 0,2 százalékos növekedést produkáltak.

2024 utolsó negyedévéhez viszonyítva a tavalyi év utolsó három hónapjában a

Magyarország a negyedik legrosszabb eredményt érte el az EU-n belül,

a mi 0,5 százalékos teljesítményünknél gyengébben csak a román (mínusz 1,6 százalék), a finn (mínusz 0,1 százalék) és a német (plusz 0,4 százalék) gazdaság muzsikált gyengébben, miközben az uniós átlag plusz 1,5 százalék volt. V4-es tagtársaink közül a szlovákok 0,8, a csehek 2,4, a lengyelek pedig 3,6 százalékos növekedést könyvelhettek el.

A németek már említett 0,4 százalékos teljesítménye mellett a második legnagyobb gazdasággal rendelkező franciák 1,1 százalékkal bővültek.

A gazdasági szaklap szerint az idei év első negyedévében is a fogyasztás lehet a gazdaság fő hajtóereje. Kiemelik, bár kedden a jegybank lejjebb vitte az alapkamatot, úgy vélik, a monetáris lazításnak a beruházásokra csak az év második negyedévétől lesz jótékony hatása.

A tavalyi teljes évre vonatkozó adatokat az Eurostat a jövő héten teszi közre.