Lesz-e észszerű szabályozás a magyar autó- és motorsportban?

Az autó- és motorsport észszerű szabályozásáról folytatott félórás tárgyalást hétfőn Bencze János, a Jobbik országgyűlési képviselője és Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. Az ellenzéki honatya ismertette, a jelenlegi jogszabályok „úgymond tönkretették a magyar autósportot”.

Bencze János közölte, tájékoztatta az államtitkárt a magyar autósportnak arról a különleges helyzetéről, ami megkülönbözteti a többi, emberi erővel vívott sporttól. Mint ismertette,

elindultak azon az úton, hogy különválasszák a hobbi-, az amatőr és a profi sportot.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hobbirendezvény ne kerüljön a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) felügyelete alá, míg a kuparendszerekbe illeszkedő, nézők előtt zajló többi rendezvény legyen szabályozva, legyen kellő, de nem oktalan szigor és oktalan vétójog. Utóbbiak ugyanis számos sportrendezvényt tönkretettek már – mondta a Jobbik politikusa.

Az országgyűlési képviselő mozgalmat is indított „Szabad autó- és motorsportot!” elnevezéssel, az ehhez tartozást jelképező matricát Bencze János közösségimédia-felületein lehet igényelni. Bencze János mozgalmához már csatlakozott az ismert autós újságíró, Vályi István is, aki Facebook-videóban közölte,

„Jani az egyetlen, aki szívén viseli a magyar motorsport sorsát a magyar Országgyűlésben”,

és meg is kapta tőle a matricákat.

„Puszika, MNASZ!”

– fűzte hozzá a videóhoz a The Zone autós magazin főszerkesztője.