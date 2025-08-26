Lukács László György: a devizakárosultak ügyére megoldás lesz a kormányváltás

2025. 08. 26. 7:19Alfahír
Lukács László György: a devizakárosultak ügyére megoldás lesz a kormányváltás

Szóba került a Jobbik december 24-ét munkaszüneti nappá tevő népszavazási kampánya is.

Jelzőfénynek, az emberek felé mutatott világos jelzésnek nevezte Lukács László György az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfő esti adásában, hogy ki az, aki elmegy a parlament rendkívüli ülésére. A Jobbik frakcióvezetője szerint ez megmutatja, hogy kire számíthatnak a választópolgárok „az évszázad pénzügyi átverésének” nevezett devizahitelezés által okozott károk megoldásának kérdésében. Mint arról a hétfői napon beszámoltunk, a Jobbik kezdeményezésére 40 ellenzéki képviselő által kezdeményezett rendkívüli ülésen a kormánypártok és a Momentum képviselői nem vettek rést, így a devizakárosultak ügyében is határozatképtelen volt a Tisztelt Ház.

Az ellenzéki honatya úgy látja, a pénzintézetek belehajszolták a devizahitelekbe a magyarokat, ami sokszor családi tragédiákba torkollott. Arra hívta fel a figyelmet, a hétfői rendkívüli ülésen részt vevőknek van megoldási javaslatuk az igazságtételre. Lukács felidézte, az Európai Unió Bírósága ítélete alapján „világos kötelezettsége van a magyar államnak, hogy ebben fellépjen és igazságot tegyen”.

„Nekünk az a véleményünk, hogy az emberek már viseltek elég terhet, az állam is megpróbált valamiyen módon terhet viselni, egy fél van, aki nem viselt ebben semmit, és ezek a bankok”

– hangsúlyozta a Jobbik frakcióvezetője, hozzátéve, olyan jogszabályokat kell alkotni, amely kimondja, hogy a bankoknak kell fizetniük.

Lukács szerint a megalkotandó jogszabálynak elsősorban ezt az elvet kell követnie, erre pedig a Lex Marczingós elnevezésű javaslatcsomag alkalmas. Ennek rövid távú rendezési pontja pedig a mostani kilakoltatási és végrehajtási stop lenne,

„ennek megállítása lényegében egy gombnyomást igényelne”

– húzta alá a jobbikos politikus.

Lukács arra is rámutatott, emberek százezrei várták, hogy a devizakárosultak ügyében a parlament tavasszal lépjen. Hozzátette, az emberek saját kezükbe tudják venni a lehetőséget egyrészt szerveződnek a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségében, másrészt népszavazás útján is. Kérdésre válaszolva megerősítette, újra nekifutnak a kilakoltatások és devizaalapú kölcsönszerződéseken alapuló végrehajtások leállítását célzó népszavazási kezdeményezésnek, de arra is kitért, megoldás lesz a kormányváltás is:

ha olyan többség van a parlamentben, aki nem akar lépni a devizakárosultak ügyének megoldásában, akkor azoknak a képviselőknek nem lehet tovább felhatalmazásuk.

Mint arról korábban beszámoltunk, a luxembourgi székhelyű intézmény még április végén hozta meg döntését, mely szerint ha egy szerződés érvénytelen, mert bármilyen tisztességtelen kitételt tartalmaz (devizavételi és -eladási árfolyam alkalmazása, egyoldalú szerződésmódosítás vagy akár az árfolyamkockázati tájékoztatás hiánya), akkor a fogyasztó még jogalkotási úton, azaz a devizahiteles törvényekkel sem kötelezhető arra, hogy érvényesnek ismerje el a szerződést.

Meghitt szentestét!

Az adásban szóba került a Jobbiknak az a zöld utat kapott népszavazási kezdeményezése, mely

munkaszüneti nappá tenné december 24-ét.

Lukács ismertette, az ehhez kapcsolódó kampány kedden indul. Ismertette, céljuk, hogy a kereskedelemben dolgozó közel 500 ezer embernek, valamint az ő családtagjaiknak megadassék, családi körben, meghitt körülmények között tudjanak készülni az ünnepre, hogy szenteste az ünnep teljes fényében tündököljön.

A jobbikos politikus a részletekbe belemenve azt mondta, az aláírásgyűjtésre 120 nap áll rendelkezésre, azaz december 23-án jár le annak a határideje, hogy összegyűljön a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírás. Az ellenzéki honatya úgy véli, ez összegyűjthető, sokan jelezték részvételüket az aláírásgyűjtésben, de kéri,

az aláírásokat gyűjtő önkéntesek jelentkezzenek a szabadkaracsony.hu honlapon.

Kiemelte, ez nem pártügy, hanem társadalmi ügy.

Kérdésre válaszolva Lukács László György azt is megerősítette, a kormányváltás érdekében 106 egyéni választókerületben önállóan indulnak el, mert a Jobbik élhető és biztonságos Magyarországot szeretne, amit jelenleg senki nem képviselő a politikai palettán. Hangsúlyozta, a kormányváltáshoz szükség lesz azokra a szavazókra, akik a Jobbikban bíznak. Szerinte nem azt kell nézni, ki mellé, hogyan lehet összefogni, hanem hogy milyen értéket képviselnek az egyes pártok.