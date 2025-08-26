Lukács László György: a devizakárosultak ügyére megoldás lesz a kormányváltás

Jelzőfénynek, az emberek felé mutatott világos jelzésnek nevezte Lukács László György az ATV Egyenes Beszéd című műsorának hétfő esti adásában, hogy ki az, aki elmegy a parlament rendkívüli ülésére. A Jobbik frakcióvezetője szerint ez megmutatja, hogy kire számíthatnak a választópolgárok „az évszázad pénzügyi átverésének” nevezett devizahitelezés által okozott károk megoldásának kérdésében. Mint arról a hétfői napon beszámoltunk, a Jobbik kezdeményezésére 40 ellenzéki képviselő által kezdeményezett rendkívüli ülésen a kormánypártok és a Momentum képviselői nem vettek rést, így a devizakárosultak ügyében is határozatképtelen volt a Tisztelt Ház.

Az ellenzéki honatya úgy látja, a pénzintézetek belehajszolták a devizahitelekbe a magyarokat, ami sokszor családi tragédiákba torkollott. Arra hívta fel a figyelmet, a hétfői rendkívüli ülésen részt vevőknek van megoldási javaslatuk az igazságtételre. Lukács felidézte, az Európai Unió Bírósága ítélete alapján „világos kötelezettsége van a magyar államnak, hogy ebben fellépjen és igazságot tegyen”.

„Nekünk az a véleményünk, hogy az emberek már viseltek elég terhet, az állam is megpróbált valamiyen módon terhet viselni, egy fél van, aki nem viselt ebben semmit, és ezek a bankok”

– hangsúlyozta a Jobbik frakcióvezetője, hozzátéve, olyan jogszabályokat kell alkotni, amely kimondja, hogy a bankoknak kell fizetniük.

Lukács szerint a megalkotandó jogszabálynak elsősorban ezt az elvet kell követnie, erre pedig a Lex Marczingós elnevezésű javaslatcsomag alkalmas. Ennek rövid távú rendezési pontja pedig a mostani kilakoltatási és végrehajtási stop lenne,

„ennek megállítása lényegében egy gombnyomást igényelne”

– húzta alá a jobbikos politikus.

Lukács arra is rámutatott, emberek százezrei várták, hogy a devizakárosultak ügyében a parlament tavasszal lépjen. Hozzátette, az emberek saját kezükbe tudják venni a lehetőséget egyrészt szerveződnek a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségében, másrészt népszavazás útján is. Kérdésre válaszolva megerősítette, újra nekifutnak a kilakoltatások és devizaalapú kölcsönszerződéseken alapuló végrehajtások leállítását célzó népszavazási kezdeményezésnek, de arra is kitért, megoldás lesz a kormányváltás is:

ha olyan többség van a parlamentben, aki nem akar lépni a devizakárosultak ügyének megoldásában, akkor azoknak a képviselőknek nem lehet tovább felhatalmazásuk.

Mint arról korábban beszámoltunk, a luxembourgi székhelyű intézmény még április végén hozta meg döntését, mely szerint ha egy szerződés érvénytelen, mert bármilyen tisztességtelen kitételt tartalmaz (devizavételi és -eladási árfolyam alkalmazása, egyoldalú szerződésmódosítás vagy akár az árfolyamkockázati tájékoztatás hiánya), akkor a fogyasztó még jogalkotási úton, azaz a devizahiteles törvényekkel sem kötelezhető arra, hogy érvényesnek ismerje el a szerződést.

Meghitt szentestét!

Az adásban szóba került a Jobbiknak az a zöld utat kapott népszavazási kezdeményezése, mely

munkaszüneti nappá tenné december 24-ét.

Lukács ismertette, az ehhez kapcsolódó kampány kedden indul. Ismertette, céljuk, hogy a kereskedelemben dolgozó közel 500 ezer embernek, valamint az ő családtagjaiknak megadassék, családi körben, meghitt körülmények között tudjanak készülni az ünnepre, hogy szenteste az ünnep teljes fényében tündököljön.

A jobbikos politikus a részletekbe belemenve azt mondta, az aláírásgyűjtésre 120 nap áll rendelkezésre, azaz december 23-án jár le annak a határideje, hogy összegyűljön a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírás. Az ellenzéki honatya úgy véli, ez összegyűjthető, sokan jelezték részvételüket az aláírásgyűjtésben, de kéri,

az aláírásokat gyűjtő önkéntesek jelentkezzenek a szabadkaracsony.hu honlapon.

Kiemelte, ez nem pártügy, hanem társadalmi ügy.

Kérdésre válaszolva Lukács László György azt is megerősítette, a kormányváltás érdekében 106 egyéni választókerületben önállóan indulnak el, mert a Jobbik élhető és biztonságos Magyarországot szeretne, amit jelenleg senki nem képviselő a politikai palettán. Hangsúlyozta, a kormányváltáshoz szükség lesz azokra a szavazókra, akik a Jobbikban bíznak. Szerinte nem azt kell nézni, ki mellé, hogyan lehet összefogni, hanem hogy milyen értéket képviselnek az egyes pártok.