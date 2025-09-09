Lukács László György: a miskei gyermekgyilkosság után mára megdőlt az a tézis, hogy nincs szükség halálbüntetésre

Egy-egy kegyetlen ügy során joggal vetődik fel a társadalom jó részében a halálbüntetés visszaállításának kérdése – mondta az M1 Ma reggel című műsorában a Jobbik frakcióvezetője. Lukács László György ezt annak kapcsán közölte, hogy a múlt héten egy 22 hónapos kislányt találtak holtan, a gyanú szerint az édesanyja élettársa bántalmazta olyan súlyosan, hogy abba a kisgyermek belehalt.

„Arra nincs magyarázat, hogy egy 22 hónapos kisgyermeket egyébként drogfogyasztóként az ember miként öl meg. Aki ilyet tesz, az túllép azon a határon, amit a társadalomnak valamilyen módon tolerálnia kell”

– közölte az ellenzéki politikus. Lukács szerint a társadalomban a rend iránti igény nyomán merül fel, miként lehetne a halálbüntetést visszavezetni a jogrendbe. Úgy véli, a társadalom követelése annyiban jogos, hogy mikor 1990-ben eltörölték ezt a büntetési tételt, mert egy relatíve biztonságos országban éltünk, és a társadalmi fejlődés olyan szintjén álltunk, hogy ilyen súlyos büntetésre nem volt szükség, ez a tézis mára megdőlt.

Lukács szerint a társadalomnak joga van ahhoz az önvédelemhez, hogy a legsúlyosabb ügyekben megüzenje, hol van a határ. A jobbikos frakcióvezető szerint

a halálbüntetésről társadalmi vitát kell kezdeményezni,

majd akár Alaptörvény-módosítással is el kell érni, hogy a társadalom jogos igényét az állam tudja gyakorolni.

Arra a felvetésre, hogy az Európai Unió elvárása már a tagjelöltek felé is a halálbüntetés eltörlése, úgy felelt, a világ megváltozása miatt már nekik sem kellene ehhez az elváráshoz ragaszkodniuk. Egy másik felvetés szerint kriminológusok megállapították, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje. Lukács úgy véli, ennek valóban nem visszatartó ereje, hanem inkább világos üzenete van a társadalom részéről:

„Ha átléped azt a határt, ami az emberiességnek a legutolsó pontja, ahonnan már nem lehet visszafordulni, akkor a társadalom a saját követelését érvényesíteni fogja”

– véli a jobbikos képviselő.

Az ellenzéki frakcióvezető arra is rámutatott a bűncselekmény kapcsán, hogy egy „drog általi nyomás van”, olcsó, könnyen elérhető szereket használnak az elkövetők, ami miatt egyre veszélyesebb a vidéki élet. Rámutatott, a bíróság feladata a jog érvényesítése, de képviselőként az ő feladatuk, hogy megteremtsék a jogos büntetés lehetőségét.

Belpolitikai témára áttérve Lukácsot megkérdezték, azzal, hogy elindulnak mind a 106 egyéni választókerületben, „miért vonják magukra Magyar Péter haragját?” A Jobbik frakcióvezetője szerint arról szó sincs, hogy bárkit magukra haragítanának, ők a kormányváltásért indulnak el a választáson – húzta alá. A Jobbik „élhető és biztonságos Magyarországot szeretne” – hangsúlyozta, majd kifejtette: a devizás igazságtétel része az élhető országnak, míg a drogjárvány elleni küzdelem a rendőri állomány kétszeresére emelésével, a bezárt rendőrőrsök újranyitásával pedig a biztonságos országot szolgálják.

„Ezek azok, amelyekre más politikai erők nem válaszolnak, nincs ajánlatuk rá”

– közölte, majd megemlítette, szenteste napjának munkaszüneti nappá tétele iránti népszavazási kezdeményezésük és az ezt támogató www.szabadkaracsony.hu holnap is egy élhetőbb Magyarországot szolgálna.

„A Jobbik azért indul önállóan, hogy legyen egy ilyen opciója azoknak, akik ezt fontosnak tartják”

– emelte ki Lukács László György.