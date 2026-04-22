Magyar Péter két újabb miniszter nevét hozta nyilvánosságra

Lőrincz Viktória, Somogy vármegye 1. választókörzetének (Kaposvár) képviselője lesz Magyar Péter kormányában a terület- és vidékfejlesztésért felelős minisztérium vezetője, míg a Miniszterelnökség vezetésére a leendő kormányfő Ruff Bálintot kérte fel – ezt maga Magyar Péter közölte Facebook-oldalán.

Lőrincz Viktóriát a kormányfői poszt várományosa úgy jellemezte, hogy

„kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse.”

Mint a Tisza vezető politikusa írja, egyetértenek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.

Ruffról Magyar azt írta,

„a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk,”

valamint kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is – tette hozzá.

Ezzel kilencre emelkedett a tizenhat fősre tervezett Magyar-kormány ismert minisztereinek száma.