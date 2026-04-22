Magyar Péter két újabb miniszter nevét hozta nyilvánosságra

Lőrincz Viktória, Somogy vármegye 1. választókörzetének (Kaposvár) képviselője lesz Magyar Péter kormányában a terület- és vidékfejlesztésért felelős minisztérium vezetője, míg a Miniszterelnökség vezetésére a leendő kormányfő Ruff Bálintot kérte fel – ezt maga Magyar Péter közölte Facebook-oldalán.
Lőrincz Viktóriát a kormányfői poszt várományosa úgy jellemezte, hogy
„kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse.”
Mint a Tisza vezető politikusa írja, egyetértenek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.
Ruffról Magyar azt írta,
„a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk,”
valamint kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is – tette hozzá.
Ezzel kilencre emelkedett a tizenhat fősre tervezett Magyar-kormány ismert minisztereinek száma.