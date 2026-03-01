Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnököt is halálos támadás érte

Mahmúd Ahmadinezsád, aki 2005 és 2013 között Irán elnöke volt, izraeli-amerikai légitámadásban meghalt – írta a The Jerusalem Post az iráni Labor News Agency vasárnapi jelentése alapján.

A lap arról tájékoztat, a támadás Ahmadinezsád narnaki rezidenciáját érte Teherán északkeleti részén, a volt elnök mellett több testőre is áldozatul esett, állította az iráni hírügynökség. A nemzetközi média jelentései szerint a narnaki támadás valószínűleg szombat késő este történt.

A HVG arra emlékeztet, Ahmadinezsád a keményvonalas iszlám politikusok közé tartozott, aki antiszemita kijelentéseivel hívta fel magára a világ figyelmét. A volt elnök többek közt Izraelt egy rákos daganathoz hasonlította, máskor meg a holokauszt megtörténtét tagadta.

A lap azt is felidézi, a támadásban most meghalt volt iráni elnök tavaly és tavalyelőtt is előadásokat tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Vasárnap reggel arról számoltunk be, Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah is a támadások során vesztette életét.

Izrael és Trump szombat reggelre virradóra indított együttes katonai akciót a perzsa állam ellen.