Már a kiújult háború elején megölték az iráni vezetőt

Két izraeli televízió is azt jelentette szombat este, hogy Ali Hamenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét megölték a reggel indított amerikai-izraeli légicsapásokban.

A 12-es csatorna és a KAN televízió is „izraeli forrásra” hivatkozva jelentette, hogy Hamenei halott.

A KAN televízió értesülése szerint „magas rangú izraeli tisztségviselőket tájékoztattak arról, hogy végeztek Hameneivel, akinek a holttestét kihúzták a háza romjai alól”.

A 12-es csatorna úgy tudja, hogy Donald Trump amerikai elnöknek és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek fényképet is mutattak Ali Hamenei holttestéről.

Donald Trump is posztolt

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán hivatalosan is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője meghalt.

Az elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében a „történelem leggonoszabb emberének nevezte az iráni vezetőt”, akinek halála igazságot szolgáltat Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.

Donald Trump bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével. Megismételte korábbi szavait, amelyek szerint „most büntetlenséget élvezhetnek, később csak halál lehet a részük”, és arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy álljanak a „hazafiak pártjára”.

„Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat”

– hangoztatta.

Donald Trump bejegyzése szerint Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. „Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető” - fogalmazott az amerikai elnök, aki „vérszomjas gonosztevők bandájának” nevezte Irán eddigi vezetőit.

Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy az Irán elleni súlyos és célzott támadások megszakítás nélkül folytatódnak majd a jövő héten, illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.

Irán hivatalosan is megerősítette a legfőbb vezető halálát

Az iráni állami média megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az amerikai–izraeli légicsapások következtében életét vesztette. Az IRNA és a Fars hírügynökségek vasárnapi beszámolói szerint Hamenei „mártírhalált” halt.

Az állami televízió közlése alapján a legfőbb vezető teheráni rezidenciáján tartózkodott, amikor a támadás megkezdődött. Műholdfelvételek szerint az épület súlyos találatokat kapott. Hameneit irodájában érte a halál, amit a televízió „annak bizonyítékaként” említett, hogy mindvégig „a nép között élt és felelősségét a frontvonalban teljesítette”, szembeszállva azzal, amit az iráni tisztviselők „globális arroganciának” neveznek.

Iráni híradások szerint a légicsapásban életét vesztette Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is.

A kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el.

Az iráni kabinet figyelmeztetett, hogy egy ilyen „óriási bűncselekmény” nem maradhat megtorlás nélkül. A Forradalmi Gárda „kemény, határozott és elrettentő választ” ígért, és közölte: „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet” vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti bázisaira.

Donald Trump közösségi oldalán a következőt reagálta az iráni fenyegetésre:

„Jobb, ha ezt nem teszik, mert ha igen, olyan erővel támadjuk meg őket, amilyet még soha nem láttak!”

Az IRNA iráni állami hírügynökség közlése szerint az átmeneti időszak irányítását Ali Hamenei ajatollah halála után az elnök, Maszúd Pezeskian, az igazságszolgáltatás vezetője, Gholamhossein Mohszeni-Edzsei, valamint a Vallásőrző Tanács egy jogtudósa veszi át.

Vasárnapra virradó éjszaka az iráni állami televízióban hivatalosan is közzétették Ali Hamenei legfőbb vezető halálát. Az alábbi videóban látható, ahogy a bemondó könnyek között a következőket mondja:

„Egy egész életnyi, hoszeini szellemiségű küzdelem után – lankadatlanul és fáradhatatlanul –, magasztos és égi lelkületével, amely sziklaszilárdan állt az iszlám vezetésének hegyeként, a jóság és eltökéltség irgalmas atyja, a muszlimok vezetője és imámja, Őexcellenciája Szajjid Ali Hoszeini Hamenei ajatollah az iráni Iszlám Köztársaság szent oltárának védelméért folytatott útján megízlelte a mártíromság édes és tiszta italát, és csatlakozott a Legfelsőbb Mennyek Birodalmához.”

