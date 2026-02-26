Részvénytársaságnak nevezte a helyi Fideszt a pártból kilépő jelöltjük

Kilépett a Fideszből Kaiser Edvin, a kormánypárt korábbi józsefvárosi képviselőjelöltje. Döntését a politikus Facebook-oldalán tette közzé.

Azt írta, számára a politika

„mindig Józsefvárosról szólt, soha nem a pártparancs ész nélküli teljesítéséről”.

Úgy véli, a helyi Fidesz-szervezet régóta nem közösség, hanem

egy öt-tíz fős részvénytársaság,

ami nem motorja, hanem akadálya a városrész fejlődésének. Kaiser Edvin azt tapasztalta, a fideszesek mást mondanak, és mást tesznek, és a saját embereiket sem tisztelik.

„Aki nem hajol meg, azt félreállítják. Aki önálló, az veszély”

– emelte ki a kormánypártot otthagyó politikus, aki hozzátette, nem kíván közösséget vállalni velük, és a jelöltjüket (Ferencz Orsolya – A szerk.) sem támogatja.

A volt fideszes posztjában kiemeli, a továbbiakban pártoktól függetlenül kíván részt venni a kerületi politikában.

A közelmúltban egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település fideszeseinek is elegük lett a központi parancsokból, illetve az érdi Fidesz-szervezetet is feloszlatták, hogy a központ jelöltjét ültethessék az élére.